Росавиация прекратила субсидировать рейс Хабаровск — Зея

Субсидирование авиаперевозок из дальневосточной столицы в Зею прекратилось. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. По информации пресс-службы ведомства, маршрут исключили из перечня субсидируемых по собственному заявлению авиакомпании.

Кроме рейса Хабаровск — Зея, из федерального бюджета по той же причине перестали выделять деньги на маршруты Иркутск — Томск и Новосибирск — Кызыл. За счёт этого удалось сэкономить средства и, как следствие, увеличить число направлений, на которых появились субсидированные перевозки. Также деньги сберегли за счёт того, что авиаперевозчики перенесли даты открытия полётов по некоторым направлениям на более поздние сроки. Освободившуюся сумму в размере 257 миллионов рублей Росавиация направила на субсидирование новых маршрутов, и их количество выросло со 102 до 124.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году аэропорты в Зее и Тынде вошли в список 12 аэровокзалов России, которые благодаря постановлению правительства России о субсидировании авиаперелётов могут получить финансовую поддержку. Заключение договора с Росавиацией о выделении финансовых средств позволило бы снизить тариф на авиаперелёты для пассажиров. Открыть маршрут из дальневосточной столицы в Зею планировали прошлой осенью.