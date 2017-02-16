Квартиры инвалидов в Хабаровском крае "адаптирует" бюджет региона

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Доступная среда». В этом году в рамках неё адаптируют дома и квартиры, в которых живут колясочники. В помещениях расширят дверные проёмы, уберут пороги, установят поручни, изменят расположение розеток и выключателей. Власти региона зарезервировали около 3,7 миллиона рублей на переделку 70 квартир.

Также в этом году под нужды инвалидов в Хабаровском крае планируют адаптировать 16 социально важных объектов. На эти цели направят 14 миллионов рублей. В первую очередь изменения пройдут в больницах, центрах соцзащиты и занятости, МФЦ, учреждениях культуры и спорта.

«Сегодня в списке числится 236 приоритетных объектов. Из них 129 уже дооборудовано под нужды инвалидов. В организациях созданы условия для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями, а также для получения ими в полном объёме услуг», — рассказала начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов Минсоцзащиты населения края Ирина Рощина.

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2016 году в России вступили в силу новые требования федерального законодательства. Теперь, если гражданин с инвалидностью не сможет получить услугу в каком-либо учреждении, ему должны будут предоставить альтернативные варианты. В противном случае предприятия оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что программу «Доступная среда» в Хабаровском крае продлили до 2020 года. Закон призван обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также к местам отдыха. Однако далеко не все учреждения оборудованы даже обычными пандусами.

Чтобы беспрепятственно передвигаться по городу, колясочники создали интерактивную карту. В ней указан подробный маршрут по улицам Хабаровска для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там же отмечены места и заведения, доступные для горожан на колясках.