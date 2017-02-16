Детям-сиротам Хабаровского края вместо жилья дадут деньги

Министерству ЖКХ Хабаровского края поручили заключить мировые соглашения с детьми-сиротами на предоставление денежной компенсации вместо жилого помещения. Об этом заявил заместитель полпреда президента Владимир Солодов, подведя итоги работы приёмной главы государства на Дальнем Востоке.

В регионе во многих случаях остаётся невыполненным требование детей, оставшихся без попечения родителей, на получение квартиры или денег на её покупку. По информации телеканала «Вести-Хабаровск», в этом году на заключение мировых соглашений по таким вопросам предусмотрено 53 миллиона рублей.

«При наличии финансирования эти средства вкладываются в строительство или в покупку жилья. В заём эти жилые помещения по итогу завершения строительства или приобретения предоставляются гражданам из числа детей-сирот. Но их всё равно недостаточно, потребность гораздо больше. У нас ежегодно план обеспечения детей-сирот — не менее 500 квартир», — сообщила начальник управления жилищным хозяйством краевого МинЖКХ Тамара Васюта.

Получить своё жильё детям-сиротам нередко помогает прокуратура региона. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жительницу краевого центра в 2013 году поставили на очередь, но министерство ЖКХ края за три года так и не обеспечило сироту жильём. Аналогичный случай произошёл с жителем Бикина. В обоих случаях восстановить свои права нуждающиеся смогли только через суд.

В прошлом году в крае раздали больше 300 квартир лицам из числа детей-сирот. Под Новый год только в Советской Гавани министерство ЖКХ региона предоставило этой категории населения 44 жилплощади. До конца года в Амурске сирот ждали ещё 96 квартир. В регионе продолжают сдавать в эксплуатацию жилые дома для этой категории граждан. Новые квартиры планировали передать жителям не только Советской Гавани и Амурска, но и дальневосточной столице.