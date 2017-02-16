Шпорт предложил субсидировать авиарейсы внутри края из бюджета России

Губернатор Хабаровского края предложил полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу субсидировать авиаперевозки не только между отдельными субъектами округа, но и внутри одного региона. Идею включить некоторые маршруты в этот перечень Вячеслав Шпорт озвучил на совещании под руководством заместителя председателя правительства России в Москве.

«Речь идёт, в первую очередь, о крупных регионах. Так, в Хабаровском крае более 70 % территории — это места, куда можно добраться только самолётом. К примеру, Хабаровск и Охотск разделяют почти две тысячи километров, полёт туда занимает около трёх часов. Если такие рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с краем, это позволит существенно снизить цену билета и увеличить пассажиропоток», — отметил Вячеслав Шпорт.

Он также обратил внимание на дальнейшее развитие программы льготных перевозок для молодёжи и пенсионеров. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по специальному тарифу из Хабаровска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Магадан и Владивосток, а из Комсомольска-на-Амуре — в столицу России.

«Эта программа крайне востребована у нас, по итогам прошлого года было перевезено около 90 тысяч пассажиров. Но по ряду субсидируемых маршрутов перевозки не выполняются, так как зачастую невыгодны авиакомпаниям. Речь идёт о маршрутах из Хабаровска в Геленджик, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Необходимо проработать привлекательный механизм участия авиакомпаний и предложить более высокий уровень субсидирования», — прокомментировал глава края.

Вице-премьер Юрий Трутнев поддержал эти инициативы и поручил министерству транспорта России учитывать их при пересмотре системы поддержки региональных пассажирских авиаперевозок.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители краевого центра начали обрывать телефоны авиакасс в ожидании льготных билетов ещё в январе. Перевозчики в ближайшее время должны подписать соглашение с правительством России. В прошлом году билет до Москвы по льготной цене обходился жителям Дальнего Востока в 7,2 тысячи рублей. Примерно во столько же обходился перелёт до Санкт-Петербурга. Были в перечне доступных городов и Екатеринбург, Новосибирск, а также курорты юга России.