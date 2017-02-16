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Желание заработать обернулось для хабаровчанина потерей денег: РИА "Восток-Медиа"
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Желание заработать обернулось для хабаровчанина потерей денег

Желание заработать обернулось для хабаровчанина потерей денег
Мужчина "подарил" 60 тысяч рублей интернет-мошенникам
сегодня, 11:15
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице сотрудники полиции приняли очередное заявление об обмане через Интернет. Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что в Сети процветает мошенничество, доверчивые граждане продолжают отдавать деньги незнакомым людям.

В управление уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю обратился житель краевого центра. Мужчина рассказал стражам правопорядка, что увидел в сети Интернет рекламное предложение об увеличении своего дохода. Для получения прибыли необходимо было перевести на счёт, указанный на сайте, некоторую сумму денег. После пополнения баланса в течение месяца ресурс обещал начислять на перечисленную сумму высокие проценты.

Житель Хабаровска перевел на указанный счёт 60 тысяч рублей. Однако через месяц он обнаружил, что его аккаунт заблокирован. Никаких денег мужчина так и не получил.

В настоящее время доступ на недобросовестный интернет-сайт приостановили. По заявлению горожанина проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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