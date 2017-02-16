"СКА-Нефтяник" сыграет с аутсайдером группы

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» после перерыва на чемпионат мира проведёт первую домашнюю серию игр. Сегодня, 16 февраля, «армейцы» примут на своём льду аутсайдера группы А — московское «Динамо». Встреча пройдёт в арене «Ерофей» и начнётся в 19:00.

На протяжении многих десятилетий «Динамо» было для «СКА-Нефтяника» самым неудобным соперником — в 63-х предыдущих чемпионатах страны хабаровчане ни разу не выигрывали у столичной команды с крупным счётом. Ситуацию удалось переломить в 2014 году, а 10 февраля этого года «армейцы» впервые смогли обрушить на москвичей «оранжевый дождь» на их территории. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», матч завершился победой подопечных Михаила Юрьева со счётом 13:5.

Первый этап чемпионата хабаровчане завершили в ранге безоговорочного лидера группы «Восток». «Армейцы» лишь однажды проиграли красноярскому «Енисею» и довольствовались ничьей с кемеровским «Кузбассом». За 20 матчей команда Михаила Юрьева набрала 55 очков, догнать её уже никто не смог. Москвичи в группе «Запад» заняли третье место. Команда Эдуарда Трифонова провела 20 игр, одержав в них восемь побед и один раз сыграв вничью.

На втором этапе хабаровчане продолжили победную поступь, одержав победы во всех четырёх проведённых матчах. А вот москвичи, напротив, заработали статус аутсайдера, проиграв четыре матча. В копилке «Динамо» сейчас ноль очков, в отличие от «СКА-Хабаровска», у которого 12 результативных баллов.