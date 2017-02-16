Хабаровский "Амур" попытается взять реванш у "Витязя"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы проведёт предпоследнюю игру сезона в Подмосковье. Сегодня, 16 февраля, «тигры» сыграют с «Витязем». Матч пройдёт в Подольске и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Соперники хабаровчан впервые в своей истории вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Место в восьмёрке подопечные Валерия Белова застолбили после недавней победы над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар». Сейчас «Витязь» не захочет отдавать нужные очки. Тем более, что главный тренер настраивает дружину на максимальную самоотдачу. Сейчас в копилке «витязей» 96 баллов, с этим набором они расположились на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

«Амур» давно лишился шансов на выход в плей-офф, однако рук не опускает. Как заявил и. о. главного тренера команды Андрей Мартемьянов после матча с московским «Динамо», его игроки максимально мотивированы, что позволило «тиграм» одержать четыре победы подряд и достойно сыграть со столичным клубом. Хабаровчане прочно обосновались на 12-й строчке на Востоке, в их активе 71 очко. Однако шансы на победу у «Амура» есть — команды встречались 17 раз, десять побед в этих матчах остались за «тиграми».

В нынешнем сезоне «Амур» и «Витязь» уже играли между собой. Тогда победу в матче, прошедшем в Хабаровске, праздновала подмосковная дружина — 3:1.