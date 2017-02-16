"СКА-Хабаровск" одержал первую победу на Кубке ФНЛ

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела на Кипре второй матч группового этапа розыгрыша Кубка ФНЛ. Встреча с саранской «Мордовией» завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.

Голами в составе команды из дальневосточной столицы отличились полузащитник Денис Дедечко, реализовавший пенальти, и его коллеги по амплуа Николай Калинский и Эдуард Булия. Для последнего гол в матче с «Мордовией» стал вторым на турнире. Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Криворучко сохранил свои ворота в неприкосновенности. По информации пресс-службы лиги, сейчас хабаровчане отстают от лидера группы — клуба «Тюмень» — на три очка. Уже 18 февраля «армейцы» сыграют с аутсайдером — питерским «Динамо». Этот матч станет предпоследним на групповом этапе.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первый матч в рамках розыгрыша Кубка ФНЛ подопечные Андрея Гордеева проиграли — «армейцы» уступили «Тюмени» со счётом 1:2. Нельзя назвать успешными и сборы команды в Турции, где «СКА-Хабаровск» уступил в трёх из четырёх проведённых матчей. По словам наставника «красно-синих», такая тенденция его не настораживает, поскольку подобные игры позволяют экспериментировать, менять сочетания футболистов на поле.