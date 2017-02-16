У хабаровчан есть повод перекусить ломтиком свежего ананаса

Сегодня, 16 февраля, жители многих стран мира отмечают неформальный, но очень «вкусный» праздник — День свежего ананаса. Тропическое растение, о принадлежности которого к ягодам или фруктам до сих пор спорят, стало широко известно благодаря мореплавателю Христофору Колумбу. Именно он нашёл эти плоды в Центральной Америке.

Мякоть ананаса считалась изысканным и дорогим десертом. Его лечебные свойства обнаружили сравнительно недавно. Оказывается, регулярное употребление ананаса в пищу снижает вязкость крови, помогая при профилактике тромбофлебитов и тромбозов, гипертонии, инфарктах и инсультах. Кроме этого, эти тропические плоды обладают противовоспалительными и диетическими свойствами, а также влияют на улучшение памяти благодаря большому количеству витаминов.





У жителей Хабаровска сегодня есть повод перекусить ломтиком ананаса в числе первых. Даже если вы скептически относитесь к подобным неформальным праздникам, его вкус и аромат подарят вам хорошее настроение в этот пасмурный день. А ещё у него можно отрезать и посадить верхушку с колючими листьями — кто знает, вдруг вам удастся вырастить маленький экзотический куст у себя дома?..