В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад

В дальневосточной столице сегодня, 16 февраля, преимущественно пасмурная погода. В течение всего дня солнце останется скрытым за облаками.

В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -15...-13 градусов по Цельсию. После обеда воздух прогреется до -7...-5 градусов. Кроме этого, по прогнозам Дальневосточного УГМС, сегодня в Хабаровске ожидают снегопад. Как писало агентство ранее, в регион пришёл циклон с территории Забайкалья. Осадки ожидаются и завтра, 17 февраля, после чего на несколько дней похолодает.





Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра составляет от 6 до 11 метров в секунду.