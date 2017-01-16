Хабаровский "Амур" попытается взять реванш у "Йокерита"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы продолжает заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Очередным соперником «тигров» станет финский «Йокерит». Встреча пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались в Хельсинки. В ноябре прошлого года «тигры» проиграли в серии послематчевых буллитов с уже традиционным для встреч с финской командой счётом 2:3. Теперь у «Амура» появилась возможность взять реванш, тем более, что хабаровчане в последних играх показали неплохие результаты. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команда Андрея Мартемьянова на своём льду с сухим счётом обыграла сначала минское, а затем рижское «Динамо». Причём победа над последними стала самой крупной для дружины из дальневосточной столицы в нынешнем сезоне.

Сейчас в копилке хабаровской команды 56 очков. С этим активом «тигры» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. А вот клуб из Хельсинки своих болельщиков успехами порадовать не может — «джокеры» проиграли четыре последних встречи, последняя из которых прошла во Владивостоке. «Моряки» вырвали победу у гостей в овертайме — 5:4. После этого финская команда опустилась на восьмую строчку в Западной конференции. Сейчас в активе дружины Юкки Ялонена 75 очков.