Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 16 января 2017 года, 10:49
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
По Приморью ударят крещенские морозы
По Приморью ударят крещенские морозы
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:37
По Приморью ударят крещенские морозы
вчера, 16:51
"СКА-Нефтяник" на старте второго этапа ЧР обыграл "Водник"
сегодня, 06:24
Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода
вчера, 12:25
В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 18:19
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 17:55
В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 20:10
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"

Обсуждаемое
вчера, 18:19
6

Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 11:20
4

Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 15:40
3

В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла
полчаса назад
2

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
вчера, 14:35
1

Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире
вчера, 17:55
1

В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 12:25
1

В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 19:25
Молодые легкоатлеты Дальнего Востока отобрались на первенство России
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 245



Система Orphus

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
Так их наказали за драку незнакомые мужчины, которые учинили разбирательства
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com; видео: "Вести-Хабаровск"

В хабаровской школе-интернате для слабослышащих ученикам пришлось просить прощения на коленях. Так, по словам родителей, их наказали за драку, произошедшую накануне, двое мужчин, которых привели в заведение педагоги и оставили наедине с подростками. Гости устроили разборку за инцидент.

«Максима ударил под дых мужчина, Коля, по-моему, мальчик нерусский, схватил за шею его, а Гришу ударил по лицу», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» ученик коррекционной школы-интерната № 1 Владислав Кравцов.

Заместитель директора школы назвал конфликт сугубо внутренним, однако инцидентом могли бы заинтересоваться правоохранительные органы. Поздно вечером двое посторонних мужчин с разрешения педагогов прошли на территорию, чтобы в жёсткой форме поговорить со слабослышащими учениками. Накануне подростки подрались с детьми из другой школы. Завуч и директор не отрицали, что разрешили совершенно посторонним мужчинам без ведома родителей поговорить с их детьми. Беседа протекала в присутствии педагогов, с нажимом, но без насилия.

«Паша разговаривал с детьми. Как, каким образом? Конечно, он, может, где-то перегнул палку, в плане того, что он грубо разговаривал, то есть повышал тон — и всё. Никаких рукоприкладств, никаких других действий не было», — объяснила завуч по воспитательной работе коррекционной школы-интерната № 1 Татьяна Родионова.

Руководители учреждения не считают мужчину незнакомцем. Отца мальчика знает учитель по ОБЖ. Их дети — одноклассники, учатся в соседней школе, оба участвовали в драке.

«Моего сына и его друга избили учащиеся нашей школы из-за девочки», — сообщила причину конфликта учитель ОБЖ коррекционной школы-интерната № 1 Елена Малахова.

Все родители написали заявление в правоохранительные органы. Мамы учащихся интерната считают, что в детский конфликт не имел право вмешиваться никто из взрослых. Кроме того, родственники заявили об угрозе со стороны руководства учебного заведения.

«Хотим наказать папу, который пришёл разбираться с детками, нанёс им физические повреждения, унижал, поставил на колени, и, естественно, администрацию школы, которая допустила приход посторонних людей», — поделилась мама учащегося коррекционной школы-интерната № 1 Надежда Кравцова.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Читатель  (полчаса назад)

    Да за такой беспредел надо руководство интерната под суд отдавать! Это один случай стал известен, а сколько их ещё могло быть?! Не место подобным людям в детских учреждениях!!! А "родителей", учинивших быдлянский беспредел и способных только слабых унижать - самих на колени на центральной площади, чтобы каждый мог в рожу харкнуть!!!

  • ага...  (16 минут назад)

    Какой, к черту, беспридел? У меня дочку две одноклассницы буквально гнобили в начальной школе : обзывали, штаны стягивали, случалось били . Не родители, не учителя никак не могли на них повлиять . Пока не пошла сама в школу и не тряхонула их прямо при учителе как следует. Сразу отстали ! Есть такие , которых надо воспитывать их же методами - иначе они не понимают!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru