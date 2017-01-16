Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчане в числе первых отметят День ледовара: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 16 января 2017 года, 10:50
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
По Приморью ударят крещенские морозы
По Приморью ударят крещенские морозы
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:37
По Приморью ударят крещенские морозы
вчера, 16:51
"СКА-Нефтяник" на старте второго этапа ЧР обыграл "Водник"
сегодня, 06:24
Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода
вчера, 12:25
В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 18:19
Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 17:55
В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 20:10
Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"

Обсуждаемое
вчера, 18:19
6

Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко
вчера, 11:20
4

Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
вчера, 15:40
3

В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла
полчаса назад
2

В Хабаровске слабослышащих воспитанников интерната поставили на колени
вчера, 14:35
1

Жителю Тынды померещилась бомба в собственной квартире
вчера, 17:55
1

В Хабаровске стоянка возле храма стала точкой нелегальной продажи меха
вчера, 12:25
1

В Хабаровске на заснеженном проспекте автобус съехал в кювет
вчера, 11:25
"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска
вчера, 11:11
"Приморочка" отдала все силы ради победы над "Воронежем"
вчера, 19:25
Молодые легкоатлеты Дальнего Востока отобрались на первенство России
Народный топ новостей

Гость
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым вчера, 11:20
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 245



Система Orphus

Хабаровчане в числе первых отметят День ледовара

Хабаровчане в числе первых отметят День ледовара
Сегодня — профессиональный праздник сотрудников катков и хоккейных арен
сегодня, 08:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Заливщики льда сегодня, 16 января, принимают заслуженные поздравления. Профессионалы, работающие на стадионах и аренах, и любители, которые заливают катки во дворах, отмечают свой праздник — День ледовара.

Эту дату выбрали не случайно: в 1901 году 16 января родился американский инженер Фрэнк Замбони, знаменитый изобретением ресурфейсера. Это комбайн, который восстанавливает лёд на катках. Раньше такую работу приходилось делать вручную.


 

Для успешных выступлений спортсменов на льду важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности — качество покрытия на площадке. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат, — всё это зависит, в том числе, и от качества работы ледовара. Эти люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей слышат лишь приглушённо. Очень часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Нередко переквалифицируются инженеры и строители. 

Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5-2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лёд должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладётся белая краска, потом — серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лёд, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки покрытия на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лёд у хоккеистов должен быть несколько жёстче, а толщина — такая же.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре 2016 года лёд на домашней площадке хабаровского хоккейного клуба «Амур» начали заливать обновлённые ресурфейсеры. Белые машины приобрели новый окрас — теперь на них нанесены изображения оскалившихся тигров.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru