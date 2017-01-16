К понедельнику в Хабаровске закончился снегопад

В дальневосточной столице сегодня, 16 января, переменная облачность. После обеда в городе преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в утренние часы составит -17…-15 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -10…-8 градусов. Снегопад, который накрыл Хабаровск в выходные, закончился. В течение дня Дальневосточное УГМС не прогнозирует новых осадков. Кроме того, в городе изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

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