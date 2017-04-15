Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена

Глыбы замёрзшей воды остались лишь на берегу

В дальневосточной столице накануне, 14 апреля, начался долгожданный ледоход. За сутки Амур практически полностью «сбросил» пласты замёрзшей воды.













Большая часть льдин оказалась на берегу, некоторые уплыли вниз по течению. Фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прогулялся вдоль кромки реки.













Агентство ранее уже озвучивало прогнозы гидрологов Дальневосточного УГМС. Специалисты предполагали, что ледоход на Амуре начнётся 13 апреля, а то и несколькими днями ранее — из-за тёплой погоды.













Но своенравная река прогноз Гидромета решила не учитывать. После небольшого потепления вновь наступили холода, а едва растаявшая корка на поверхности воды вновь застыла.













Только вчера на Амуре началось настоящее движение льда.













Сейчас набережная окружена настоящими баррикадами. Ледяные глыбы, выброшенные на берег, понемногу тают и хрустят под ногами, но ещё способны выдержать вес человека.













Хабаровчане, гуляющие вдоль Амура, фотографируются на фоне замёрзшей воды.













Остатки льдин плывут вниз по течению вперемешку с корягами и мусором.













Так выглядит тающая льдина.













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