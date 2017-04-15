Шпорт и Башмет вышли на одну сцену

Концерты фестиваля прошли с аншлагом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае завершился VII международный фестиваль под руководством альтиста и дирижёра, лауреата государственных премий Юрия Башмета. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», программа включала концерты в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 7 по 14 апреля.

В пятницу в краевом музыкальном театре состоялся финальный гала-концерт, и церемонию закрытия посетил губернатор Вячеслав Шпорт. Он поблагодарил маэстро за приезд в регион.













«К сожалению, завершается очередной международный музыкальный фестиваль. Судя по аншлагу на концертах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, наши жители будут до следующей весны под впечатлением от выступления талантливых музыкантов. Особая благодарность – за подрастающее поколение. Благодаря вам и вашей поддержке на большой сцене теперь выступают хабаровчанка Анастасия Кикоть, солистка Приморской сцены Мариинского театра и учащаяся музыкальной школы Хабаровска Мария Тилюк. Благодарю вас, маэстро, и всех участников фестиваля за праздник музыки и искусства!» - приводит слова Вячеслава Шпорта его пресс-служба.

В ходе гала-концерта знаменитый гость исполнил российскую премьеру Прелюдии и Ламенто для альта и струнных итальянского композитора Коласанти.

По традиции в Хабаровском крае выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Башмета. Маэстро участвовал в концертах фестиваля в качестве дирижёра и солиста.



















