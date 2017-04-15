Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами

В Торгово-промышленной палате России (ТПП) состоялась презентация инвестиционного потенциала Хабаровского края. Во встрече приняли участие члены ТПП, представители федеральных и региональных органов власти, зарубежные партнёры.



Пресс-служба Минвостокразвития приводит слова заместителя министра Александра Крутикова о том, что Хабаровский край создаёт лучшую для работы с инвесторами среду на Дальнем Востоке.



«Хабаровский край — единственный регион России, который полноформатно использует все новые формы поддержки инвесторов, и это подтверждается данными статистики. В частности, в крае созданы две первые в России ТОР, и в ближайшие месяцы будет создана третья. Количество заявленных в Хабаровском крае инвестиций в режиме «свободного порта» — наибольшее среди всех субъектов, где этот режим был введён в 2016 году. Поступили заявки от 12 инвесторов на сумму более 80 миллиардов рублей», — уточнил Крутиков.



Первыми были территории опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск». На сегодняшний день по ним поступила 61 заявка от инвесторов: по словам докладчика, это четверть всех новых проектов в ТОР Дальнего Востока. 27 компаний уже стали резидентами с проектами на сумму 40 миллиардов рублей частных инвестиций.



В свободный порт Ванино поступили заявки от 12 инвесторов на сумму 83 миллиарда рублей, 5 компаний уже стали резидентами хабаровского порто-франко.



Также министерство поддержало предложение властей Хабаровского края распространить режим свободного порта на города Хабаровск и Советскую Гавань. Соответствующий законопроект подготовлен и может быть принят до очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. Таким образом, и на территории Хабаровска начнёт действовать упрощённый визовый въезд – стимул для инвестиций в туристическую отрасль.



«Необычайно интересный край, и количество участников презентации это доказывает, — заметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. — Не секрет, что Дальний Восток всегда был некой таинственной территорией для россиян, проживающих в центральной части страны, не все там побывали. А ведь это необычайно богатый край — с точки зрения и природных ресурсов, и экономики».

