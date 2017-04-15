Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 15 апреля 2017 года, 20:30
Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена
Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена
Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
Многие сёла Чукотки остались без связи
Многие сёла Чукотки остались без связи
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"
Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:06
Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
сегодня, 10:50
Оскароносная песня не помогла приморцу в шоу "Голос. Дети"
сегодня, 15:22
Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"
сегодня, 12:55
Во Владивостоке задымился кинотеатр "Океан"
вчера, 22:10
Пограничники Приморья перехватили 220 литров нелегального алкоголя
сегодня, 10:27
Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон
сегодня, 12:32
Прокурор Приморья утвердил обвинение по делу Антона Лубченко
сегодня, 10:07
КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле
сегодня, 14:03
Пьяный приморский водитель снёс дерево и атаковал столб
сегодня, 11:31
На Камчатке состоится международный "Авачинский марафон"

Обсуждаемое
сегодня, 07:06
19

Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают
сегодня, 10:07
2

КНДР взяла на прицел авианосец "Карл Винсон" и объекты в Сеуле
вчера, 22:10
1

Пограничники Приморья перехватили 220 литров нелегального алкоголя
сегодня, 10:27
1

Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон
сегодня, 10:50
1

Оскароносная песня не помогла приморцу в шоу "Голос. Дети"
сегодня, 14:03
1

Пьяный приморский водитель снёс дерево и атаковал столб
сегодня, 11:31
На Камчатке состоится международный "Авачинский марафон"
сегодня, 12:05
Сахалинцам покажут египетского гуся и американского лебедя
сегодня, 12:32
Прокурор Приморья утвердил обвинение по делу Антона Лубченко
сегодня, 12:55
Во Владивостоке задымился кинотеатр "Океан"
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды вчера, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству вчера, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1275



Система Orphus

Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами

Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
В регионе созданы две первые в России ТОР и скоро появится третья
сегодня, 16:05
Экономика | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: green-cross.pro

В Торгово-промышленной палате России (ТПП) состоялась презентация инвестиционного потенциала Хабаровского края. Во встрече приняли участие члены ТПП, представители федеральных и региональных органов власти, зарубежные партнёры.

Пресс-служба Минвостокразвития приводит слова заместителя министра Александра Крутикова о том, что Хабаровский край создаёт лучшую для работы с инвесторами среду на Дальнем Востоке.

«Хабаровский край — единственный регион России, который полноформатно использует все новые формы поддержки инвесторов, и это подтверждается данными статистики. В частности, в крае созданы две первые в России ТОР, и в ближайшие месяцы будет создана третья. Количество заявленных в Хабаровском крае инвестиций в режиме «свободного порта» — наибольшее среди всех субъектов, где этот режим был введён в 2016 году. Поступили заявки от 12 инвесторов на сумму более 80 миллиардов рублей», — уточнил Крутиков.

Первыми были территории опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск». На сегодняшний день по ним поступила 61 заявка от инвесторов: по словам докладчика, это четверть всех новых проектов в ТОР Дальнего Востока. 27 компаний уже стали резидентами с проектами на сумму 40 миллиардов рублей частных инвестиций.

В свободный порт Ванино поступили заявки от 12 инвесторов на сумму 83 миллиарда рублей, 5 компаний уже стали резидентами хабаровского порто-франко.

Также министерство поддержало предложение властей Хабаровского края распространить режим свободного порта на города Хабаровск и Советскую Гавань. Соответствующий законопроект подготовлен и может быть принят до очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. Таким образом, и на территории Хабаровска начнёт действовать упрощённый визовый въезд – стимул для инвестиций в туристическую отрасль.

«Необычайно интересный край, и количество участников презентации это доказывает, — заметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. — Не секрет, что Дальний Восток всегда был некой таинственной территорией для россиян, проживающих в центральной части страны, не все там побывали. А ведь это необычайно богатый край — с точки зрения и природных ресурсов, и экономики».
 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru