Старую сказку на новый лад увидят хабаровчане на больших экранах

Экранизации классических сказок — новый тренд современного кинематографа, появившийся впервые после выхода фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране Чудес». За последние годы режиссёры успели перенести на большие экраны целую библиотеку. В ход пошли «Золушка», «Страна Оз», «Спящая красавица», «Белоснежка» и другие популярные сказочные сюжеты. Один из последних таких фильмов вышел в прошлом году, это была «Книга джунлей» — не столько даже экранизация книги Редьярда Киплинга, сколько римейк одноимённого диснеевского мультфильма.

Неудивительно, что студия «Дисней» монополизирует территорию сказочных кинопостановок. Как когда-то эта компания была абсолютным лидером в анимации, так и теперь она стряхивает пыль со своих мультипликационных шедевров и снимает их киноверсии. «Диснею» сам бог велел, ведь сказки — это их жанр, равно как и дети с родителями — их целевая аудитория. Кассовый успех киносказок «Диснея» — это прямой намёк боссам «Мышиного дома»: ковать железо, пока оно горячо. И «Дисней» рад стараться — уже в разработке киноверсии «Аладдина», «Короля льва» и других классических анимационных фильмов студии.

«Красавице и чудовищу» аналитики предрекают ещё больший успех, чем предыдущим киносказкам. Сам мультфильм в 1991 году произвёл фурор и стал одной из лучших работ аниматоров студии, по которой позже был поставлен мюзикл на Бродвее, также пользовавшийся успехом. Изначально он и должен был лечь в основу кинопроекта, но позднее фильм был переориентирован на анимационный хит, римейком которого он и является.

История о Красавице и Чудовище стала известна миру благодаря сказке французской писательницы Жанны-Мари Лепренс де Бомон. По сюжету, прекрасный, но грубый и самовлюблённый принц, обращённый волшебницей в чудовище, живёт в заброшенном замке, пока его покой не нарушает деревенская красавица Белль. Согласно пророчеству, она — единственная, кто может спасти принца от древнего проклятья, ведь только если Чудовище полюбит кого-то, а этот кто-то ответит ему взаимностью, тогда к нему вернётся человеческий облик. Причём произойти это должно до того, как последний лепесток упадёт с волшебной розы.

Известный всему миру сюжет романтичной легенды перенёс на большие экраны режиссёр Билл Кондон, известный как постановщик двух заключительных частей саги «Сумерки». Работая над фильмом, режиссёр вдохновлялся не только оригинальным диснеевским мультфильмом, но и классической экранизацией сказки — фильмом француза Жана Кокто, который вышел в 1946 году. На роль красавицы Белль была приглашена юная звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон. При этом первоначально на эту роль рассматривалась Аманда Сайфред. Образ Чудовища — принца Адама — воплотил на экране Дэн Стивенс. Великолепно вписался в образ злодея Гастона харизматичный Люк Эванс. В актёрский состав сказки также влились Юэн МакГрегор, Эмма Томпсон, Кевин Клайн, Йен Маккеллен, Джош Гэд, Стэнли Туччи. Последний сыграл в картине роль живого рояля, которую сценаристы написали специально для киноверсии сказки. Музыку к фильму написал многократный обладатель премии «Оскар» композитор Алан Менкен, известный своей работой над классическими диснеевскими мультфильмами, в том числе и над «Красавицей и Чудовищем» 1991 года.

Ещё одна новинка кинопроката — триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Знаменитый создатель «Шестого чувства» выступил режиссёром и сценаристом новой картины. А главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли и другие. Эпизодическую роль в фильме исполнил Брюс Уиллис — один из любимчиков Шьямалана. Он сыграл персонажа Дэвида Данна из фильма «Неуязвимый» 2000 года.

Сюжет ленты строится вокруг Кевина — человека, в котором живут 23 разные личности. Каждая из них играет свою роль в повествовании. Герой похищает трёх девушек подросткового возраста, которым суждено стать «священной пищей». Пока жертвы находятся в заточении, на свет пытается пробиться самая ужасная, 24-я личность Кевина — Зверь.

Первоначально Шьямалан хотел отдать главную роль в своём новом проекте актёру Хоакину Фениксу, с которым уже не раз сотрудничал. Однако тот сняться у режиссёра не смог из-за плотного рабочего графика, и роль получил МакЭвой. По словам режиссёра, «Сплит» стал его самой трудной работой за всю карьеру. Однако Шьямалан намерен развивать эту вселенную. В частности, он признался, что планирует третий фильм, в котором Кевину будет противостоять персонаж Брюса Уиллиса Дэвид Данн.

Также в прокате на этой неделе стартуют две российские премьеры. Одна из них — драматическая лента Анны Матисон «После тебя». Продюсером этой картины выступил Сергей Безруков, он же сыграл главную роль.

Фильм повествует об Алексее Темникове — гениальном танцоре, который получил травму, прервавшую его карьеру. Лишённый возможности танцевать, а в перспективе — и ходить, Темников живёт на грани отчаяния. Помочь или просто поддержать артиста никто не может — не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжёлый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в ;тотальное одиночество.

Помимо Безрукова, в картине сыграли его однофамилица Анастасия Безрукова, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Тамара Акулова и другие. Также в фильме снялся фигурист Алексей Ягудин, однако сцены с его участием были вырезаны из-за технического брака. Тем не менее, он присутствует в фильме — изображён на футболке Кьяры, которая является его поклонницей.

Поклонникам юмора «Уральских пельменей» предлагается комедия «Везучий случай». По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет. Кто его купил, друзья не помнят, но билетик оказывается выигрышным — 43 миллиона рублей, целое состояние для скромного Екатеринбурга. Выигрыш Валера и его друзья решили делить на ввсех, устроили гулянку, придумали кучу планов. От жён свой выигрыш они решили утаить. Ведь иначе не видать никакого праздника. Герои берут паспорта и сбегают в Москву, но жёны следуют за ними по пятам.

Главные роли в этой комедии положений исполнили колоритные звёзды проекта «Уральские пельмени» — Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова. Поставил эту картину Роман Самгин.

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат приключенческого блокбастера «Конг: Остров Черепа», кинокомикса «Логан», драмы «Т2: Трейнспоттинг» и других увлекательных фильмов.