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Хабаровчан зовут на штурм "Великой стены"

Хабаровчан зовут на штурм "Великой стены"
Амбициозный совместный проект Китая и Голливуда стартует в кинопрокате
вчера, 19:40
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru; видео: YouTube

В кинотеатрах города на этой неделе не так много премьер. Из действительно заметного — только релиз фильма «Великая стена». Рекламная кампания блокбастера началась задолго до премьеры. Картину сняли китайские кинематографисты, рассчитывая выйти на международный рынок. Для узнаваемости на главную роль пригласили знаменитого голливудского актёра Мэтта Дэймона, которого во всём мире знают прежде всего по роли Джейсона Борна.

Проект действительно масштабный: встреча Запада и Востока, интернациональный актёрский состав, качественные спецэффекты, фантастические твари и эпичные батальные сцены. Фильм полностью снимался в Китае и является самым дорогостоящим кинопроектом для этой страны. По сюжету, группа искателей приключений отправляется в таинственный Китай, чтобы узнать секрет пороха.


 

В Поднебесной империи герои сталкиваются с разными испытаниями, пережить которые удаётся не всем. Но главное испытание поджидает отважных авантюристов впереди. Когда они добираются до Великой Китайской стены, то узнают, что её защитники готовятся к вторжению полчища чудовищ. И только гигантское сооружение способно удержать фантастических тварей. В число защитников последнего рубежа вливаются и гости из Европы.


 

Приключенческий фэнтезийный блокбастер поставил китайский режиссёр Чжан Имоу, снявший такие эпики, как «Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Проклятие золотого цветка». Помимо Мэтта Дэймона, в картине можно увидеть актёра Уиллема Дефо. Остальные имена мало что скажут хабаровскому зрителю: в основном, это китайские исполнители. Одна из главных звёзд фильма с азиатской стороны — гонконгский певец, киноактёр и продюсер Энди Лау.

Одна из немногих премьер недели — российская комедия «Гуляй, Вася!». Сюжет фильма строится вокруг парня по имени Митя. Совершенно случайно он сделал предложение девушке. Дата свадьбы уже назначена. Всё бы ничего, да вот только Митя уже женат! Герой хочет развестись, но его супруга Василиса — редкостная стерва, которая отказывается давать парню развод.

Митя решает познакомить свою жену со своей новой невестой, вот только не с настоящей, а с фиктивной, и даже за деньги нанимает «подставу». У фэйковой наречённой тоже не всё просто — её настоящий жених — местный качок — не совсем одобряет такой способ заработка. Помочь Мите берутся его бывшие одноклассники, но их вмешательство только ещё больше запутывает ситуацию.


 

Комедия положений рекомендована к просмотру тем, кто хочет просто расслабиться и посмотреть лёгкое и забавное кино. Главные роли исполнили Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Софья Райзман и другие. Снял комедию режиссёр Роман Каримов.

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат ряда недавно представленных лент, в числе которых: фантастический экшен-хоррор «Обитель зла: Последняя глава», драма «На 50 оттенков темнее», боевик «Джон Уик-2», фантастический фильм «Притяжение», мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен», фильм ужасов «Звонки». А на следующей неделе в прокате стартует ещё одна амбициозная премьера — российский фантастический кинокомикс «Защитники».

 
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