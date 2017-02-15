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Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары: РИА "Восток-Медиа"
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Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары

Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
РИА "Восток-Медиа" представляет обзор самых важных новостей среды
вчера, 19:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: fullhdoboi.ru, pixabay.com, РИА "Восток-Медиа", dynamo.ru, пресс-служба ДВРПСО МЧС

Хабаровская хоккейная команда «Амур» проиграла очередной матч заключительной выездной серии этого сезона. «Тигры» уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3. После победной четырёхматчевой серии это поражение не сыграло существенной роли в положении хабаровчан в турнирной таблице: надежду на плей-офф «Амур» похоронил давно и просто доигрывает сезон. Однако наставник клуба Андрей Мартемьянов назвал «оригинальную» причину проигрыша, заявив на послематчевой конференции, что динамовцы на сегодняшний день просто-напросто сильнее его воспитанников. Спасибо, Кэп!

В стремлении как можно шире прорекламировать федеральный проект о «дальневосточном гектаре» власти Хабаровского края перебирают все возможные идеи. Стало известно, что к пиару привлекли школьников. В образовательных учреждениях региона запустили обучающую программу «Развивай свой гектар». Её организаторы надеются, что подростки смогут повлиять на своих родителей, которые пока не выбрали себе участок земли. А ещё сегодня в здании Законодательной Думы края открылась выставка работ дальневосточных художников — нетрудно догадаться, что посвятили её всё тому же гектару. Правда, картин в экспозиции оказалось меньше, чем было заявлено, а о раздаточном материале, которым обычно сопровождают такие проекты, инициаторы, видимо, забыли.

Жители Хабаровского края стали чаще страховать свою жизнь. Эксперты в этой сфере связывают такую тенденцию с тем, что в регионе растёт количество кредитов, выданных банками. Хотелось бы верить в исключительную сознательность граждан, которые не хотят задолжать финансовым организациям, если с ними произойдёт несчастный случай, и потому заключают договоры о страховании жизни и здоровья. Но, как отмечают всё те же эксперты, зачастую банки сами навязывают «оберегающие» услуги клиентам при заключении кредитных сделок.

Горожане почтили память дальневосточников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и воинов-интернационалистов. В Хабаровске сегодня прошёл ряд мероприятий, посвящённых этой дате, а наиболее масштабным стало шествие ветеранов, силовиков и общественников от Комсомольской площади до памятника погибшим в вооружённых конфликтах и локальных войнах. Колонну возглавил бронетранспортёр БТР-80 с развевающимся флагом краевого объединения «Боевое братство». В рядах хабаровчан оказался и наш фотокорреспондент.

Немного о происшествиях: сегодня ночью в Хабаровске столкнулись два автомобиля. Виновник ДТП на Toyota Crown был нетрезв и пытался скрыться после того, как лоб в лоб «встретился» с другой иномаркой — Toyota Fielder. Пьяный «гонщик» в аварии практически не пострадал, а вот в «Филдере» погибли водитель и один из пассажиров. Единственную выжившую в этой иномарке спасателям удалось вытащить только после того, как они разрезали автомобиль на части. Также в дальневосточной столице погибла несовершеннолетняя — девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть. Следователи не исключают, что подростка кто-то мог довести до этого поступка, и возбудили дело по соответствующей статье. Есть и другие версии, которые сейчас отрабатывают стражи правопорядка. Однако вероятность того, что девочка состояла в одной из так называемых «групп смерти» в социальных сетях, подтверждения не нашла.

Когда закон не имеет силы: комсомольчанка, бойцовские псы которой искусали беременную женщину, не будет отвечать за случившееся. Пострадавшая написала заявление в полицию, но нормативного акта, который бы позволил защитить права горожанки, не существует. Стражи правопорядка уже расписались в своём бессилии.

В заключение — немного о взаимодействии чиновников и представителей СМИ. Стало известно, что в Хабаровском крае работодатели отказывают инвалидам в трудоустройстве, аргументируя неподходящей внешностью. При этом, согласно региональному законодательству, предприятия численностью менее 100 человек обязаны предоставлять маломобильному населению вакансии. Как сообщает пресс-служба «белого дома», ежегодно квота для устройства инвалидов на работу только растёт, и с ними готовы работать всё больше предприятий. Кто прав, а кто лукавит, рано или поздно станет известно. Тем временем в Государственной думе депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой ужесточить наказания чиновникам, которые не хотят предоставлять журналистам необходимую информацию полноценно, без искажений и в положенный срок. Народные избранники в пояснительной записке к законопроекту сослались на Хабаровский край в качестве примера. Ещё одним регионом с такими проблемами стала Карелия.

 
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