В Хабаровском крае больше фирм готовы работать с инвалидами

В Хабаровском крае выросло количество фирм, которые готовы дать рабочие места инвалидам. Как сообщили в комитете по труду и занятости населения регионального правительства, сейчас в сфере экономики для людей с ограниченными возможностями здоровья есть места почти в 430 организациях, а в начале прошлого года их было около 350.

Отчасти это произошло из-за того, что краевые власти начали усиленно следить за тем, чтобы на предприятиях с численностью сотрудников не меньше 100 человек соблюдали закон. На таких фирмах обязаны трудоустраивать инвалидов, но далеко не все соблюдают это требование. В этом году в управлении регионального госконтроля и лицензирования «белого дома» хотят увеличить число рейдов вдвое.

«С работодателями мы проводим большую адресную работу, и в большинстве случаев они заранее знают, какие специалисты среди инвалидов есть и на какие вакансии лучше оформить квоту. Кроме того, комитет ведёт разработку проекта регионального закона, который позволил бы расширить перечень организаций, обязанных привлекать на работу людей с ограниченными возможностями», — сообщил председатель комитета Андрей Сухоруков.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в регионе по квотам работают больше 1 700 инвалидов на более чем 200 предприятиях, свободны около 1 000 вакансий. По данным на начало 2016 года, на фирмах оформили 2 668 квот для трудоустройства инвалидов, через год их количество увеличилось до 2 931.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году новые вакансии появились в банковской сфере, пищевой промышленности и здравоохранении — 61 специалиста согласился взять на работу дальневосточный филиал «Сбербанка России», девять человек — краевая клиническая больница № 2, ещё восемь — филиал пивоваренной компании «Балтика».