Работники артели в Хабаровском крае ответят в суде за кражу золота

Четверо старателей артели «Восток» в Хабаровском крае пойдут под суд за похищение около трёх килограммов самородного золота. Сумма причинённого ущерба составила больше 6,3 миллиона рублей. Работников обвиняют в краже и пособничестве в ней, а также в незаконном хранении и перевозке драгоценного металла группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, у работника артели, которого временно назначили на должность съёмщика золотосодержащего концентрата, был доступ к самородному золоту. Ежедневно он похищал драгоценный металл — складывал его в перчатку и после каждой смены тайно выносил за пределы прииска. После этого он передавал унесённое двум другим старателям, которые прятали похищенное.

Позже один из работников артели за 200 тысяч рублей согласился вывезти драгоценный металл в Хабаровск для дальнейшей продажи. Однако сделать этого мужчина не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в ходе обысков у одного из обвиняемых нашли и изъяли ранее вывезенное с прииска самородное золото и серебро общей массой больше 1,6 килограмма на сумму около 3,8 миллиона рублей. Уголовное дело прокуратура края направила в суд Солнечного района.

Это не первый подобный случай, произошедший в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа» писало о горном мастере золотодобывающей артели. По версии следствия, мужчина тайно похитил около трёх килограммов драгметалла. Украденное золото обвиняемый хранил в сумке под кроватью.