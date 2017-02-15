Хабаровчане возложили цветы к мемориалу героям-дальневосточникам

Они прошли колонной к памятнику погибшим в вооружённых конфликтах и локальных войнах

Хабаровчане сегодня, 15 февраля, почтили память земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и воинов-интернационалистов. В связи с этим в городе прошёл ряд мероприятий, который начался с мемориального концерта в краевой филармонии. Также жители дальневосточной столицы в этот день посещают места захоронения погибших воинов, встречаются с воспитанниками патриотических клубов и молодёжью.













Наиболее масштабным стало шествие ветеранов, силовиков и общественников от Комсомольской площади до памятника погибшим в вооружённых конфликтах и локальных войнах. Колонну возглавил бронетранспортёр БТР-80 с развевающимся флагом краевого объединения «Боевое братство». В целях безопасности на время шествия госавтоинспекторы временно ограничили движение транспорта по улице Тургенева и на прилегающих к ней дорогах.













Колонна остановилась на площади перед памятником, где горожан уже ожидал почётный караул. Торжественная церемония началась с возложения венка к мемориалу воинам-дальневосточникам. На сегодняшний день на его пилонах увековечена 161 фамилия. После минуты молчания хабаровчане тоже положили гвоздики к памятнику. Некоторые из них затем отправились к мемориалу «Чёрный тюльпан».













На сегодняшний день в Хабаровском крае живут больше 7,5 тысячи ветеранов боевых действий. По традиции, 15 февраля их поздравил губернатор.













«В День памяти воинов-интернационалистов мы низко склоняем головы, скорбим о тех, кто погиб, выполняя боевые задачи. И не только в Афганистане. Наши соотечественники участвовали в вооружённых конфликтах в Корее, Алжире, Египте, Йемене, Вьетнаме, Мозамбике, Эфиопии… Сегодня этот список продолжила «горячая точка» — Сирия. Земной поклон родителям, потерявшим сыновей. Признательность семьям, хранящим в своих сердцах любовь и память о мужестве и отваге мужей и отцов», — приводит слова Вячеслава Шпорта его пресс-служба.

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