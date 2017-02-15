В Хабаровском крае в 2017 году переведут на газ 8 населённых пунктов

В Хабаровском крае в этом году планируют газифицировать ещё восемь населённых пунктов. «Голубое топливо» появится в посёлке Переяславка, сёлах Георгиевка, Новостройка и Могилевка района имени Лазо, а также в сёлах Виноградовка, Фёдоровка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе. В 2017 году в регионе продолжат строить газопровод-отвод и ещё две распределительных энерготрассы, ещё 16 планируют спроектировать.

Планы по газификации обсудили губернатор края Вячеслав Шпорт и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. На встрече стороны отметили, что сейчас в правительстве субъекта согласовывают проект программы развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. Ещё глава региона обратил внимание на то, что в Хабаровском крае сейчас нет действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для транспорта, который использует «голубое топливо». Одну АГНКС уже проектируют в дальневосточной столице, другую — в Комсомольске-на-Амуре.

По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас в крае газифицировано 26 населённых пунктов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», перевод территорий на «голубое топливо» ведётся с 2012 года. Первая газовая котельная заработала в посёлке Переяславка-2 в октябре 2016 года, в декабре такой же объект запустили в посёлке Хор.