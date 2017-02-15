Главный тренер "Амура": динамовцы на сегодняшний день сильнее нас

После проигрыша от московского «Динамо» исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах поражения и отметил, что плохая игра в заключительной двадцатиминутке привела к отрицательному результату.

«Команда соперника сильная, играла хорошо. Мы бились, сколько могли, парням спасибо за самоотдачу. Но потом ряд ошибок привёл к такому результату. Может быть, очка мы сегодня были достойны. Динамовцы на сегодняшний день посильнее нас. Будем двигаться дальше, делать выводы. Впереди ещё два матча, в которых мы будем сражаться. Вторая шайба нас не обескуражила, просто мы начали жаться к воротам и плохо играли в зоне соперника. Отдали инициативу, за что и поплатились», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Наставник «тигров» признался, что «Амур» начал побеждать благодаря проделанной работе. Игроки хорошо мотивированы, что и позволяет им бороться в каждом матче. Главный тренер столичного «Динамо» признался, что его команда долго входила в игру, сказался перерыв на Шведские игры.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Амур» в заключительной выездной серии провёл матч с московским «Динамо». «Тигры» вели в счёте в две шайбы, но в третьем периоде сами пропустили и в итоге проиграли со счётом 2:3.

Следующий матч хабаровские хоккеисты проведут в Подмосковье. Соперником «Амура» станет «Витязь».