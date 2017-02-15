Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровском крае бесплатный гектар будут рекламировать школьники: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 11:43
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Приморью грозит аномальное потепление
Приморью грозит аномальное потепление
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 18:33
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
вчера, 14:43
Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции

Обсуждаемое
вчера, 15:54
23

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
16

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 17:25
6

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:55
5

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
5

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:30
5

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
вчера, 12:40
4

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:20
3

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы час назад
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 345



Система Orphus

В Хабаровском крае бесплатный гектар будут рекламировать школьники

В Хабаровском крае бесплатный гектар будут рекламировать школьники
Им рассказывают о сельскохозяйственной деятельности и выборе земли
сегодня, 09:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Артём Красиков

Для продвижения федеральной программы «Дальневосточный гектар» в школах Хабаровского края запустили специальный обучающий проект для подростков. Ученикам рассказывают об особенностях получения земельных участков в личное пользование, а также о различных формах организации своего дела. По мнению авторов идеи, благодаря проекту «Развивай свой гектар» школьники смогут повлиять на своих родителей, которые ещё не определились с выбором земли.

«Решение о подаче заявки на получение земли в семье принимают, конечно же, взрослые, но и детям будет полезна информация о том, какие возможности предоставляет государство. Кроме того, они могут помочь своим родителям определиться с выбором площадки для организации семейного дела. Подобные уроки пройдут во всех школах края. Руководство образовательных учреждений самостоятельно определяет форму проведения мероприятия: это может быть открытый урок, информационный журнал, флешмоб, либо что-то другое», — рассказала консультант управления общего образования Минобрнауки Хабаровского края Юлия Алексеева.

Первой площадкой для рекламы бесплатного гектара среди подростков стал Краевой центр образования. Там для учеников организовали специальный квест, после которого рассказали о том, где лучше оформлять земельные наделы в зависимости от выбранного бизнес-проекта. Для развития своего дела подростки выбрали животноводство и пчеловодство.

До конца февраля аналогичные площадки организуют в средних школах № 15, 32 и 80. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».

Агентство ранее писало, что к одной из инициатив, предложенных для популяризации «дальневосточного гектара», привлекли местных художников. Сначала в регионе выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой гектар. Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного. Накануне стало известно, что отделение Творческого союза художников России совместно с общественной молодёжной палатой при краевой Законодательной Думе организует выставку «Арт ДВ-гектар». Увидеть пейзажи можно будет уже сегодня, 15 февраля, в здании регионального парламента. После этого работы выставят в вузах дальневосточной столицы. Так организаторы надеются привлечь внимание студентов к федеральной программе по раздаче бесплатных земельных участков.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru