Кража телевизора грозит хабаровскому рецидивисту шестой судимостью

Он вынес технику из чужой квартиры, подобрав ключ к входной двери

В дальневосточной столице сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. Они задержали местного жителя, который стащил телевизор из квартиры в жилом доме на улице Панькова. Мужчина проник в чужое жильё, подобрав ключ к замку входной двери. Теперь ему грозит шестая судимость.

Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные управления МВД России по Хабаровску. Житель краевого центра в прошлом был пять раз судим за преступления против личности и чужого имущества. Официально он нигде не работает, постоянного заработка также не имеет.

На допросе 35-летний злоумышленник рассказал, что похищенный телевизор сдал в комиссионный магазин. Там технику купили неизвестные ему лица. Вырученные деньги хабаровчанин успел потратить на спиртное.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают похищенный телевизор — хозяева оценили его стоимость в 40 тысяч рублей. По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд.