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Хабаровчане в числе первых порадуют малышей, больных раком: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане в числе первых порадуют малышей, больных раком

Хабаровчане в числе первых порадуют малышей, больных раком
Эту дату сегодня отмечает весь мир
сегодня, 08:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: webmed.info, likar.info, tvrain.ru

Сегодня, 15 февраля, многие страны мира отмечают Международный день детей, больных раком. Эта дата появилась в календаре в 2001 году — с инициативой выступила Всемирная конфедерация родителей малышей с онкологическими диагнозами. Первый такой день провели в Люксембурге 15 января, но потом было принято решение перенести дату на месяц вперёд. Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

Залогом успешного лечения раковых заболеваний считается своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживают на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведёт к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей, а у восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвёртой стадии. Сложность заключается ещё и в том, что форм онкологии очень много — около 200 разновидностей, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четверых детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живут 80 % детей с онкозаболеваниями.

Сегодня в России смертность детей от рака уступает только смертности от травм. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживают у 12-15 несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения позволяют спасти около 70 % больных детей. Многие из тех, кто всё же погибает, также могли бы выжить: их не удаётся спасти в силу нехватки денег, донорской крови и квалифицированной медицинской помощи. Учитывая эти факторы, активисты Международного дня детей, больных раком, призывают сегодня всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести просветительскую работу.

Во многих городах России в этот день силами благотворительных фондов и волонтёров для детей проводят различные акции и праздники. Их цель — не только привлечь внимание общества к данной проблеме, но и напомнить, что сегодняшняя дата — это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом — раком.

Как писало РИА «Восток-Медиа», одна из акций, в которой участвуют хабаровчане, желающие поддержать малышей, больных онкологическими заболеваниями, — это «Коробочки храбрости». Её проводит социальный отдел Хабаровской епархии. Инициаторы собирают для детей небольшие подарки. Презенты раскладывают в специальные «коробки храбрости», откуда дети будут получать призы, настраивающие их на позитивный лад после прохождения тяжёлых медицинских процедур.

 
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