В среду в Хабаровске пасмурно и тепло

В дальневосточной столице сегодня, 15 февраля, облачно. Пасмурная погода продержится в течение всего дня. Температура воздуха в утренние часы составит -16…-14 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра поднимется до отметки в -6…-4 градуса.

В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду.

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