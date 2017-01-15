Артём Бондаренко забил сотый гол за хабаровский "СКА-Нефтяник"

В дальневосточной столице сегодня, 15 января, хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» начал второй этап чемпионата России с игры против «Водника» из Архангельска. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «армейцы» победили соперника в арене «Ерофей». Нападающий Артём Бондаренко забил сотый по счёту гол в составе «кабанов». Для гостей же это поражение стало самым крупным в текущем чемпионате. Кроме того, во время матча их полузащитник Александр Тюкавин получил серьёзную травму, и ему пришлось уйти со льда до окончания встречи.















К сегодняшней игре хоккеисты «СКА-Нефтяника» полностью восстановили состояние здоровья. Агентство ранее сообщало, что полузащитник Александр Ким во время домашнего матча с иркутской «Байкал-Энергией» получил травму колена и не смог продолжать игру. Эта же встреча закончилась для легионера «армейцев» Кристоффера Фагерстрёма сотрясением мозга. Дольше всех в лазарете пробыл Василий Грановский. Защитник получил травму ещё 30 ноября 2016 года во время выездного противостояния с «Уральским трубником».

















«Чувствую себя более-менее нормально, но ещё не на все сто. С каждым днём я прогрессирую в плане выздоровления, поэтому, думаю, в ближайшее время восстановлюсь на сто процентов. Это первая игра, начал не сразу, постепенно. Что в первом, что во втором тайме были перерывчики, чтобы плавно входить, не рвать, как говорится, с места в карьер», — рассказал после матча Василий Грановский.

















Некоторое время потребовалось обеим командам на то, чтобы размяться и начать действовать решительно. Уже на четвёртой минуте первого тайма голкиперу «СКА-Нефтяника» Виктору Каменеву пришлось отразить атаку гостей у своих ворот. Через некоторое время хабаровчане получили право на угловой справа, а затем — слева, но оба голевых момента не реализовали. Однако игра в зоне архангелогородцев продолжилась, и меньше чем через минуту счёт изменился. Ложный замах, передача, удар Максима Ишкельдина — и первый мяч полетел мимо вратаря архангельской команды Михаила Шиляева.

















На восьмой минуте в зоне «СКА-Нефтяника» снова возник опасный момент, но защитники действовали слаженно. Через минуту игроки «Водника» опять заставили хабаровчан откатиться к собственным воротам и получили возможность подачи углового слева, а затем — справа, но «армейцы» избежали обоих голов. Нападающий хозяев льда Артём Бондаренко забил второй мяч в ворота архангельской команды — 2:0.

















В середине тайма «кабаны» упустили голевой момент, а затем отразили атаку «Водника» и устремились в их зону. В обороне гостей образовалась брешь, и Максим Ишкельдин снова «выстрелил» быстро и прямо в цель. Следом за ним точным ударом оформил дубль Артём Бондаренко. Некоторое время архангельский «Водник» преимущественно оборонялся — «армейцы» «прижали» соперников в их зоне. Михаил Шиляев отразил ряд атак «кабанов», но против удара полузащитника Александра Антипова ничего не успел сделать — 5:0. Через две минуты «армеец» Василий Грановский подал угловой справа, а Кирилл Петровский сыграл на добивании и снова пробил защиту Шиляева.

















Первое удаление в рядах «СКА-Нефтяника» за подножку заработал защитник Николай Мельников. В большинстве хоккеистам «Водника» тоже не удалось распечатать ворота хабаровчан. За подножку на штрафную скамейку отправился игрок из Архангельска Данил Кузьмин, и после этого в обход голкипера «кабанов» Виктора Каменева всё-таки проскользнул первый мяч. Александр Антипов отомстил за этот удар на последних секундах первого тайма — 7:1.

















После перерыва «Водник» оживился и начал действовать более решительно. Тем не менее за десять минут второго игрового отрезка архангельские игроки создали опасный момент в зоне голкипера «СКА-Нефтянику» только один раз. Хабаровчане в свою очередь два раза подряд напали на ворота соперника, но защитники и вратарь «Водника» сыграли слаженно. «Армейцы» не давали гостям расслабиться ни на минуту, в частности, держать удар пришлось Михаилу Шиляеву, но он с этой задачей справлялся.

















На 63-й минуте игры мяч оказался у Кирилла Петровского в благоприятный момент для удара, но тот отправил снаряд мимо ворот противника. Очередной гол болельщики «СКА-Нефтяника» увидели только на 65-й минуте — Михаил Шиляев попытался накрыть мяч собой, но тот предательски закатился в ворота. Дубль оформил Александр Антипов — 8:1. Полузащитник «Водника» Александр Тюкавин столкнулся с хоккеистом из своей же команды, и ему понадобилась помощь медиков. Как рассказал на пресс-конференции после матча и. о. тренера Николай Ярович, его подопечный получил перелом челюсти и вывих плеча. Больше в этом матче полузащитник на лёд не вышел.

















Через несколько минут после травмы Тюкавина «армеец» Артём Бондаренко подал угловой справа в ворота игроков из Архангельска, но ударил мимо цели. После этого «кабаны» переместили игру в зону соперника и долгим прессингом прорвали оборону «Водника»: Артём Бондаренко оформил хет-трик, забив сотый мяч в составе «СКА-Нефтяника», — 9:1. Под конец матча нападающий хабаровчан Павел Рязанцев отправил снаряд мимо Шиляева ещё один раз, а на исходе последней минуты дубль оформил Кирилл Петровский — 11:1.

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