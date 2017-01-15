Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

15 января 2011 года на основании указа президента страны создан Следственный комитет Российской Федерации. Вот уже 6 лет ведомство действует как независимый федеральный государственный орган, осуществляя в соответствии с законодательством полномочия в сфере уголовного судопроизводства. О том, каких результатов удалось добиться управлению СКР в Хабаровском крае, в интервью РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказал его глава Пётр Решетников.

Пётр Геннадьевич, расскажите, каким выдался 2016 год? С чем столкнулись следователи Хабаровского края, какие преступления преобладали в регионе?

Минувший год выдался напряжённым. Я бы хотел начать с краткой статистической информации. В 2016 году в производстве следственного управления находилось 2579 уголовных дел. Завершено производством 1389 дел. Направлено в суд 1071 уголовное дело. В 2016 году общая сумма причинённого ущерба составила 637 миллионов рублей, сумма возмещённого ущерба — 279 миллионов рублей, или 43,8 %.

Одна из актуальных тем года — борьба с коррупцией. В 2016 году следственным управлением расследовано 128 преступлений данной категории. Фигурантами дел становились и простые граждане, и сотрудники УМВД, УФСИН, МЧС, главы районных администраций и городских поселений, депутаты, адвокаты, чиновники краевого уровня. Также мы активно расследовали и освещали в СМИ подробности преступлений экономической направленности. Таких в 2016 году расследовано 307.

Например, в 2016 году окончено производством с направлением в суд уголовное дело по обвинению генерального директора ОАО «Заря» по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и генерального директора «Дальневосточная торговая компания» по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, которые в 2013 году, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путём обмана похитили чужое имущество в особо крупном размере, а именно денежные средства в сумме свыше 10 миллионов рублей, посредством незаконного получения в рамках государственной программы субсидии из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, пострадавшим в результате наводнения в 2013 году, на возмещение затрат по приобретению кормов для крупного рогатого скота на указанную сумму, предоставив документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Ещё один пример — в декабре 2016 года вынесен приговор 36-летнему бывшему заместителю мэра города Хабаровска — председателю комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Следствием и судом установлено, что 14 октября 2015 года к заместителю мэра Хабаровска обратился генеральный директор коммерческой организации и попросил разрешения незаконно установить на одном из земельных участков гаражные боксы. Получив согласие, предприниматель, не имея никаких правоустанавливающих документов, зачистил участок от деревьев и снял плодородный слой. Затем разместил на этой территории 33 бетонных блочных бокса и дал объявление о продаже гаражей в ГСК. Стоимость каждого бокса варьировалась от 200 до 250 тысяч рублей. Несколько граждан, введённые в заблуждение о законности установки гаражей, купили у коммерсанта боксы для хранения автомобилей, в результате чего им причинён имущественный ущерб в крупном размере (1 миллион 985 тысяч рублей).

Также необходимо отметить, что в декабре 2016 года завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В ходе следствия злоумышленник признал свою вину, ущерб перед гражданами погасил в полном объёме.

Продолжая разговор о финансах, необходимо отметить, что в 2016 году следственным управлением совместно с налоговыми и правоохранительными органами выявлено 37 налоговых преступлений (в 2015-м — 30). Возбуждено 24 уголовных дела об уклонении от уплаты налогов в бюджеты всех уровней (в 2015-м — 28).

В два раза увеличился ущерб, причинённый государству, в результате совершения налоговых преступлений и составил более 300 миллионов рублей против 157 миллионов в 2015 году. Возмещён ущерб в размере более 200 миллионов рублей (в 2015-м — 67,9 миллиона рублей).

Окончено расследование 21 уголовного дела о налоговых преступлениях (в 2015-м — 20), из них направлено в суд 11, прекращено 10 уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, в том числе в связи с полным возмещением ущерба — 6.

Впервые следственным управлением расследовано уголовное дело по факту уклонения от уплаты акциза производителем алкогольной продукции. Так, отделом по расследованию особо важных дел в июне 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Бирлайн», который уклонился от уплаты акциза на подакцизные товары (пиво) в размере более 3 миллионов рублей путём включения в декларации заведомо ложных сведений об объёме произведённой продукции. В ходе предварительного следствия задолженность по акцизу погашена в полном объёме.

Руководитель СП «Аркаим» в ходе расследования уголовного дела в период 2015-2016 годов возместил ущерб в бюджет доначисленные налоговым органом налоги, пени и штраф в сумме более 127 миллионов рублей (прокуратура с отчёта сняла это возмещение, в связи с тем, что первичное решение по делу принято в 2015 году, но препятствий для освещения этого примера в СМИ нет, т. к. возмещение состоялось в ходе предварительного следствия); руководитель ООО «Фортуна» в ходе расследования уголовного дела возместил в бюджетную систему более 25 миллионов рублей; руководитель ООО «Уровень» погасил задолженность по налогам на сумму свыше 20 миллионов рублей, руководитель ООО «Амурзерно» — 18 миллионов рублей.

Всё, что вы сейчас рассказали, в большей степени относится к сфере так называемых больших финансов, зачастую связанных с государственными деньгами. А что происходит с финансами простых граждан, с их зарплатами, много ли нерадивых работодателей пытаются нечестным путём нажиться на своих сотрудниках?

В 2016 году управление эффективно сработало по такой злободневной теме современности, как невыплата заработной платы. Защита конституционных прав граждан на своевременное и полное получение вознаграждения за свой труд путём пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России.

Во взаимодействии с Гострудинспекцией, правительством Хабаровского края, прокуратурой в еженедельном порядке осуществляется мониторинг реестров организаций-должников в целях своевременного реагирования на нарушения закона. Так, в результате более чем в 5 раз возросло количество возбуждённых уголовных дел данной категории по сравнению с 2015 годом. За 2016 год возбуждено 40 уголовных дел, тогда как в 2015 году — 7.

По нереабилитирующим основаниям прекращено 20 уголовных дел (в 2015-м — 4). Направлено в суд 3 уголовных дела с обвинительным заключением, 2 уголовных дела направлено в суд для применения судебного штрафа (в 2015-м — 0).

Например, в суд направлено уголовное дело по обвинению генерального директора ООО «МИП ДВ», который свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 508 работникам предприятия в размере 56 миллионов рублей.

По всем оконченным производством уголовным делам ущерб возмещён в полном объёме в размере 109,652 миллиона рублей перед 1029 работниками. Наложен арест на имущество организации и его руководства на общую сумму 23,6 миллиона рублей.

Так, в связи с деятельным раскаянием прекращено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы ООО «ХРСК», который свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 365 работникам в размере 23,3 миллиона рублей.

В связи с деятельным раскаянием прекращено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы ООО «ЭЖС», который с 2014 по 2016 год не выплачивал заработную плату 40 работникам в размере 25 миллионов рублей.

Также прекращено уголовное дело в отношении руководителя лесозаготовительной фирмы ООО «Лесные ресурсы», который свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 52 работникам в размере 9 миллионов рублей.

Что можно сказать о ситуации в крае с тяжкими и особо тяжкими преступлениями?

В 2016 году следователями управления всего расследовано 1979 преступлений. Из них 1195 тяжких и особо тяжких (60 %), преступлений против личности 839 (42 %).

В прошлом году на территории края зарегистрировано 178 преступлений (в 2015-м — 203), предусмотренных ст. 105 УК РФ — убийство. Раскрываемость умышленных убийств составила 94,3 % (в 2015-м — 94 %). В структуре совершённых убийств существенную долю занимают убийства на бытовой почве, совершённые родственниками и знакомыми погибших. Снижение числа зарегистрированных умышленных убийств обусловлено двумя обстоятельствами:

в 2015 году на территории Хабаровского края были совершены две серии умышленных убийств на 14 эпизодов, в 2016 году серийных преступлений данной категории не совершалось;

в 2016 году уменьшилось количество возбуждённых уголовных дел по фактам безвестного исчезновения граждан с 47 до 18.

Между тем обращает на себя внимание тот факт, что убийства на бытовой почве в 2016 году стали более жестокими, что в большей мере обусловлено значительным количеством алкоголя, употреблённого лицами, совершившими преступление.

В июле 2016 году в посёлке Березовом Солнечного района совершено два преступления, поражающие своей бессмысленностью, особым цинизмом и полным пренебрежением к общественно значимым моральным ценностям и общепринятым нормам поведения. Так, 33-летний мужчина, проживавший со своей матерью пенсионеркой (58 лет) в одной квартире, после употребления значительного количества спиртных напитков, изнасиловал, а затем убил последнюю. Мотивом совершения преступления явилось желание обвиняемого удовлетворить свои половые потребности, а убил он свою мать в связи с тем, что последняя пыталась оказать сопротивление его противоправным действиям.

Также двое молодых мужчин, которым исполнился 21 год, находясь в сильной степени алкогольного опьянения, за одну ночь лишили жизни пятерых жителей посёлка Березового, двое из которых являлись их хорошими знакомыми. Четверо убитых были виноваты лишь в том, что, по мнению преступников, могли помешать им совершить убийство пятого, у которого они планировали похитить денежные средства.

В декабре 2016 года 46-летний житель посёлка Охотск после длительного совместного употребления спиртных напитков убил свою знакомую, отрубил ей голову и поджёг квартиру потерпевшей. Поводом для совершения преступления явилась незначительная ссора.

Аналогичное преступление произошло в октябре 2016 года в Комсомольске-на-Амуре, где 16-летний парень убил и отрезал голову своему знакомому, приревновав к девушке.

Зарегистрировано 80 преступлений (в 2015-м — 98), предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ. Раскрываемость таких преступлений составила 97,5 % (в 2015-м — 94,3 %).

Чрезмерную жестокость злоумышленники проявляют не только к людям (о чём свидетельствуют вышеприведённые примеры), но и к животным. Все помнят историю двух несовершеннолетних девочек, жертвами которых стали пятнадцать собак, кошек и птиц. А вместе с подельником они совершили ещё ряд преступлений: ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Раз мы с вами коснулись темы подростковой преступности, можно ли узнать, что происходит в этой сфере?

Необходимо отметить, что несовершеннолетние не только совершают преступления, но и зачастую сами становятся жертвами в большинстве случаев сексуальных преступлений. Из 443 возбуждённых уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних 339, или 76,5 %, — это дела о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, 47 — о преступлениях против жизни и здоровья несовершеннолетних, 25 — о преступных посягательствах на собственность.

Рост количества возбуждённых уголовных дел о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних обусловлен выявлением дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых по уголовным делам о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, о чём свидетельствует снижение числа потерпевших от таких преступлений — 134 лица (в 2015-м — 148).

Всего по расследуемым уголовным делам признаны потерпевшими от преступных посягательств 277 несовершеннолетних (в 2015-м — 269), из них 80 — в возрасте от 15 до 17 лет (в 2015-м — 88); 86 — от 11 до 14 лет (в 2015-м — 102); 75 – от 6 до 10 лет (в 2015-м — 50); 24 — от 1 до 5 лет (в 2015-м — 20) и 12 в возрасте до 1 года (в 2015-м — 9).

Рост числа потерпевших со 269 до 277 лиц произошёл за счёт двух уголовных дел, расследованных в 2016 году по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ, перевозка детей автобусами в Амурске и в Хабаровском районе), потерпевшими по этим делам признаны 47 детей (в 2015-м — 0).

Следственным управлением на постоянной основе проводится анализ эффективности принимаемых сотрудниками следственных подразделений мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Организовано надлежащее взаимодействие с надзирающими прокурорами, органами внутренних дел, экспертными учреждениями, органами местного самоуправления, образовательными организациями и учреждениями, органами опеки и попечительства, а также уполномоченным по правам ребёнка в Хабаровском крае, налажен взаимный обмен информацией.

Значительную помощь в профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, их уходов из детских домов и школ-интернатов оказывает КГБОУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», работающий в рамках данного направления в тесном взаимодействии с краевым следственным управлением.

Следователями выявлены факты нахождения 11 детей в социально опасном положении, бездействия со стороны родителей, опекунов. В отношении всех детей усилены меры по контролю над условиями проживания и воспитания со стороны уполномоченных органов, семьи поставлены на учёт в органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел.

Один родитель по инициативе следственных органов лишён родительских прав, один — ограничен в правах, 11 детей изъяты из семей в целях реабилитации с помещением в государственные учреждения.

В следственном управлении несколько лет функционирует консультативный совет по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В состав совета помимо сотрудников следственного управления входят представители органов прокуратуры, УМВД края, министерств образования и науки и жилищно-коммунального хозяйства правительства Хабаровского края, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, директора детских учреждений.

Расскажите, какая ситуация у нас в крае с преступлениями так называемой категории «прошлых лет». Насколько успешно раскрываются такие преступления?

В 2016 году раскрыто и окончено производством 45 преступлений, совершённых в прошлые годы, из них 4 убийства (ст. 105 УК РФ), 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), 4 изнасилования (ст. 131 УК РФ). В качестве примера можно привести подробности расследования одного из таких дел, где благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов, экспертов краевого следственного управления с применением современной криминалистической техники раскрыто убийство 7-летней девочки, совершённое 19 лет назад.

26 февраля 1998 года в посёлке Переяславка района имени Лазо пропала 7-летняя девочка: ребёнок отправился кататься на санках на горку и домой не вернулся. Поисковые мероприятия ни к чему не привели. Спустя 10 лет, а именно в мае 2008 года, местные жители случайно обнаружили на пустыре возле села Могилёвка железную бочку, залитую раствором цемента. Они решил сдать её на металлолом, но для этого необходимо было освободить бочку от цемента. Во время очистки металлической ёмкости обнаружены детские костные останки и фрагменты одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

С целью раскрытия преступления проведено 17 судебных экспертиз, 5 осмотров мест происшествий, 4 выемки, направлено 10 поручений о производстве оперативно-разыскных мероприятий, свыше 30 запросов о предоставлении информации, допрошено 78 человек. В результате проведённой работы не удалось установить ни причину смерти ребёнка, ни его пол. Из-за отсутствия на тот момент современного криминалистического оборудования не удалось установить даже личность погибшего ребёнка. Также не было установлено лицо, совершившее данное преступление.

Весной 2016 года эксперты краевого следственного управления провели дополнительный осмотр одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новой криминалистической техники они обнаружили биологические следы, принадлежащие мужчине. Данный образец они сравнили с генотипом лица, заподозренного в совершении преступления. Согласно заключению экспертизы, установлено, что к преступлению причастен 60-летний мужчина. Он был задержан. Злоумышленник вину не признает. Несмотря на это, следствием проделана масштабная работа по документированию его преступной деятельности. Например, следователи установили, что в 1998 году данный мужчина работал в художественной мастерской, расположенной в посёлке Переяславка. Криминалисты прибыли в населённый пункт и нашли это здание. Сейчас оно находится в заброшенном состоянии. Во время осмотра при помощи специального криминалистического оборудования в помещении обнаружены микроскопические следы крови. В дальнейшем в лаборатории эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Также необходимо отметить, что ранее данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении 4-летней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Вы уже затронули несколько резонансных происшествий, связанных с особой жестокостью. В 2016 году особенно актуальна стала ещё одна тема – беззащитность таксистов от преступных посягательств. После одного из последних убийств, которое произошло 1 декабря 2016 года в Индустриальном районе, состоялся своеобразный общественный сход водителей, зарабатывающих деньги частным извозом, на котором они потребовали защитить их от криминала.

Нападения на таксистов происходят в крае ежегодно, иногда со смертельным исходом. 8 декабря 2016 года сотрудники отдела криминалистики приняли участие в работе круглого стола по вопросам безопасной работы перевозчиков на Дальнем Востоке, организованного Дальневосточной ассоциацией такси. Основным вопросом обсуждения стали меры, которые возможно принять для обеспечения безопасности водителей такси, в том числе:

оборудование автомобилей тревожными кнопками, заключение договоров с частными охранными предприятиями;

инициирование подписания соглашений между всеми частными охранными предприятиями, в том числе и Уссурийским казачьим войском, о взаимопомощи при поступлении тревожного сигнала в целях сокращения времени прибытия экипажей к месту происшествия;

оборудование автомобилей заградительной перегородкой из полимерных материалов на основе зарубежного опыта.

Было высказано мнение о том, что установка тревожных кнопок - это мера реагирования на уже произошедшее нападение, и обращено внимание на то, что первоочередной задачей является не допустить, предупредить нападение. В этой связи предложено установить в салонах автомобилей такси видеокамеры, таблички с надписями, предупреждающими о ведении видеосъёмки, и дополнительные источники освещения салона, то есть принять меры, служащие сдерживающим от нападения фактором.

Помимо изложенного участниками совещания обсуждались вопросы принятия мер по изменению действующего законодательства Хабаровского края с целью создания условий для работы в Хабаровском крае только официальных перевозчиков, «избавления» от сетевых компаний, зарегистрированных в иных субъектах.

Продолжая тему резонансных преступлений, нельзя не вспомнить о ещё одном ЧП — взрыве бытового газа в Советской Гавани. Можно ли озвучить подробности расследования?

Да, действительно, третий год подряд Хабаровский край гремит на всю Россию по таким печальным происшествиям: 14 мая 2014 года взрыв газа в доме на улице Даниловского в краевой столице, 30 октября 2015 года взрыв в доме посёлка Корфовский, 7 декабря 2016 года взрыв в Советской Гавани. В первых двух случаях следствие полностью разобралось в произошедшем и установило виновных лиц. В декабре 2016 года вынесен приговор 3 работникам аварийно-диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз», признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц). Следствием и судом установлено, что именно по их вине произошёл взрыв газа в доме по улице Даниловского. Взрыв в посёлке Корфовском произошёл по вине жителя данного дома, который состоял на учёте у психиатра и страдал токсикоманией. Мужчина умышленно повредил в квартире газовый шланг и вдыхал пары газа. По взрыву, произошедшему 7 декабря 2016 года, расследование ещё продолжается, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а именно, что там было — неисправное газовое оборудование или небрежность со стороны жильцов. Не дожидаясь окончания расследования данного дела, следственные органы проводят масштабную работу, направленную на профилактику и недопущение подобных ЧП. Например, предложено АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» совместно с УМВД и МЧС России по Хабаровскому краю безотлагательно провести проверку газового оборудования, обратив в первую очередь внимание на пользователей, состоящих на учёте у наркологов и психиатров. Есть и другие рекомендации.

Слушая вас, ещё раз убеждаюсь, что Следственному комитету России поручены самые сложные и запутанные уголовные дела, расследовать которые только под силу высокопрофессиональным сотрудникам. Расскажите, как вы готовите кадры? Что нового произошло в 2016 году на данном направлении?

Подбору кадров мы уделяем самое пристальное внимание. Причём сейчас мы не просто тщательно выбираем сотрудников, но и, можно так сказать, уже сами растим смену. В сентябре 2016 года образован первый на Дальнем Востоке кадетский класс под патронатом следственного управления на базе средней школы № 38 города Хабаровска. В 10 «а» кадетском классе в настоящее время обучаются 27 кадет. Разработанная следственным управлением программа рассчитана на два года обучения (10- и 11-й классы) по направлению «Следственное дело. Введение в профессию». Новая программа дополнительного профильного образования для школьников призвана профессионально ориентировать учащихся и подготовить впоследствии квалифицированных специалистов к служению на государственном поприще, а также воспитать чувство преданности Родине, чести и справедливости, воспитать и поддержать талантливую, патриотически настроенную молодёжь.

Сегодня, 15 января 2017 года, планируется проведение спортивных состязаний по мини-футболу и мини-волейболу с участием команд следственных управлений Следственного комитета и сборной команды подшефной школы. Впоследствии планируется совместное участие сотрудников следственного управления и кадет в сдаче норм ГТО. В праздновании предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне кадеты будут задействованы в мероприятиях с приглашением ветеранов боевых действий, тружеников тыла и ветеранов следственных органов, а также в совместном участии в акции «Бессмертный полк». В плане мероприятий также освещение нравственных и духовных канонов в служении Отечеству в цикле лекций «Слово Божие» и экскурсий в православные храмы и семинарию. В связи с объявлением 2017 года Годом экологии мы запланировали совместно с кадетами ряд мероприятий по экологическому просвещению и охране окружающей среды.

Помимо этого, следственным управлением совместно с Тихоокеанским государственным университетом образована «Школа будущего следователя» по профильной подготовке студентов уголовно-правовой специализации юридического факультета. Организация учебного процесса выстроена так, что выпускники кадетских классов, «Школы будущего следователя» имеют возможность продолжить профильное образование в высших учебных заведениях Следственного комитета России.

Завершая наш разговор, хотелось бы узнать, как простым гражданам можно обратиться в следственное управление за помощью, за защитой от преступных посягательств. И можно ли узнать, как часто жители края и гости региона обращаются к вам и вашим подчинённым, какую информацию сообщают, на что чаще всего жалуются?

Работе с населением мы также уделяем самое пристальное внимание. В следственном управлении широко используются различные формы взаимодействия: интернет-приёмная (www.khabkray.sledсom.ru), прямая линия телефонной связи граждан с руководителем следственного управления, «Телефон доверия» 470-308, телефонная линия «Ребёнок в опасности» 470-310, еженедельные выездные приёмы граждан руководителем следственного управления и его заместителями, руководством территориальных следственных отделов, совместные приёмы граждан с представителями правоохранительных органов, общественных организаций, работа приёмной председателя Следственного комитета Российской Федерации, выступления в средствах массовой информации, проведение Общероссийского дня приёма граждан.

Всего руководством следственного управления в 2016 году принято 275 граждан, из них лично руководителем следственного управления — 151. Руководством следственного управления совершено 47 выездов в подчинённые территориальные следственные отделы, из них руководителем — 21.

В основном к руководству следственного управления граждане обращаются по вопросам проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел следователями следственного управления по Хабаровскому краю, о злоупотреблениях должностными полномочиями главами районных администраций края, а также по вопросам трудоустройства в органы Следственного комитета России.

Примерно треть обращений не относятся к деятельности органов Следственного комитета: жалобы на решения (действие) сотрудников полиции по расследуемым ими уголовным делам и проводимым процессуальным проверкам, нарушения в сфере ЖКХ, несогласие с привлечением к административной ответственности и другие, что несомненно свидетельствует о доверии граждан к следственным органам.

И напоследок хотелось бы узнать, какие планы вы ставите перед управлением на этот год?

В текущем году мы продолжим активно работать по всем направлениям деятельности. Но дополнительно мы ставим себе новые задачи. 2017 год — Год экологии. Этому вопросу мы уделим самое пристальное внимание, вместе с нашими коллегами из УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю, прокуратуры Хабаровского края приложим максимум усилий по обеспечению экологической безопасности. В 2016 году следственным управлением в суд направлено 13 уголовных дел о незаконном обороте биоресурсов, в том числе совершённых организованными преступными группами, в отношении 33 лиц.

По направленным в суд уголовным делам, где доказан факт вылова рыбы осетровых видов, установлен ущерб на сумму 11,369 миллиона рублей, наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму 7,150 миллиона рублей.

В декабре прошлого года следственным управлением возбуждено три уголовных дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершённых организованными преступными группами, к уголовной ответственности по данным уголовным делам привлекаются 17 человек.

Ещё одно направление, которому мы уделим пристальное внимание в 2017 году, — борьба с нелегальным и суррогатным алкоголем. Всю страну потрясла трагедия в Иркутской области. Хабаровский край, к счастью, не имеет такой печальной статистики, и необходимо сделать всё возможное, чтобы беда не произошла в нашем регионе. Необходимо отметить, что мы уже работаем в этом направлении, а именно в 2016 году с представителями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, министерства здравоохранения Хабаровского края организовано взаимодействие по предупреждению случаев отравления граждан некачественной алкогольной продукцией. Аналогичное межведомственное взаимодействие по выявлению незаконного производства и сбыта данной продукции, налажено с управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и правоохранительными органами края. Приняты к исполнению плановые мероприятия в указанной сфере на 2017 год. В качестве положительного примера можно привести уголовное дело в отношении 37-летней женщины — генерального директора коммерческой аптеки и 44-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении коммерческого подкупа. По версии следствия, мужчина решил приобрести крупную оптовую партию этилового спирта, привезти его в Хабаровск и перепродать мелкими партиями. Так как у него не было соответствующей лицензии для приобретения спирта на заводе, то он попросил помощи у директора коммерческой аптеки. Та согласилась. Используя лицензию аптеки, она закупила на заводе партию лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» на деньги (1 миллион 652 тысячи рублей), которые ей предоставил мужчина. За свои услуги она получила от злоумышленника 50 тысяч рублей. О данной незаконной операции узнали сотрудники правоохранительных органов. Они проконтролировали перевозку из Орловской области в Хабаровск оплаченной партии спирта (16 800 литров). Сразу после прибытия нелегальный груз был изъят и помещён на ответственное хранение. В ходе следствия директор аптеки дала признательные показания, активно сотрудничает со следствием. Мужчина вину не признаёт. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё одна тема, которая в современном мире с каждым годом становится все актуальней, — преступления, совершаемые с использованием Интернета. Всего в 2016 году следователями следственного управления возбуждено 35 уголовных дел о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних в интернет-пространстве, а также 17 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, также совершённых с использованием сети Интернет. С учётом соединения нескольких дел в одном производстве расследовалось 8 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних и 10 уголовных дел экстремистской направленности. В качестве примера последней категории преступлений можно сообщить, что апреле 2016 года вынесен приговор 17-летнему молодому человеку, который на своей странице в популярной социальной сети неоднократно размещал изображения, аудио- и видеофайлы, содержащие признаки оправдания терроризма, а именно заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Помимо этого, он размещал визуальные и текстовые файлы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии, призывы к убийству представителей еврейской национальности, а также призывы к осуществлению насильственных действий и убийствам по признаку принадлежности к определённой социальной группе. Также в материалах отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала, содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Есть примеры совершения сексуальных преступлений в отношении детей с использованием Интернета. Так, в следственном отделе по Хабаровску окончено производством уголовное дело в отношении мужчины, который будучи зарегистрированным в социальной сети «ВКонтакте» под различными вымышленными именами, вёл переписку с 8 девочками в возрасте от 8 до 15 лет и обменивался с ними фотографиями с изображением половых органов. Фигурант другого уголовного дела посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте», используя вымышленный профиль, познакомился с несовершеннолетней девочкой, которая в силу своего возрастного развития и личностной незрелости предоставила ему в пользование свои фотографии интимного характера. Этот мужчина, шантажируя потерпевшую публичным распространением в сети Интернет ранее предоставленных ему интимных фотографий, принудил встречаться и неоднократно совершать с ним половые сношения, а также действия сексуального характера.

Количество несовершеннолетних потерпевших от половых преступлений, совершённых посредством сети Интернет, неуклонно растёт. Так, в 2014 году потерпевшей являлась 1 девочка в возрасте 10 лет, в 2015 году потерпевшими признаны 7 подростков в возрасте от 11 до 14 лет, а в 2016 году потерпевшими признаны 16 несовершеннолетних. Из них 3 ребёнка, не достигшие возраста 10 лет, 12 потерпевших в возрасте от 11 до 14 лет, одна девушка достигла 16-летнего возраста.

Анализируя структуру несовершеннолетних потерпевших, следует отметить, что чаще всего жертвами преступников в интернет-пространстве становятся дети в возрасте 11-14 лет, как правило, женского пола.

Причинами роста количества жертв преступлений, совершённых в интернет-пространстве, являются:

беспрепятственный доступ малолетних в Интернет, наличие в пользовании телефонов и гаджетов, подключённых к сети Интернет родителями и законными представителями в целях удобства общения;

особенности психики несовершеннолетних, не достигших возраста 12-14 лет, в силу которого им недоступно понимание в полной мере значения сексуальных действий и отношений.

По этой причине лица, склонные к педофилии, навязывают потерпевшим своё общение, используя их беспомощное состояние, входят в доверие, умело применяют психологические навыки воздействия; обман, материальное вознаграждение, манипулирование интересами и т. д., а в дальнейшем, при попытках сопротивления и отказа подчиняться преступным требованиям, используют шантаж в виде угрозы распространения порочащих сведений близким, знакомым, а также неограниченному кругу интернет-пользователей, в ряде случаев высказывают угрозы применения насилия.

Вопрос о влиянии сети Интернет на совершение подростками суицидов обсуждался 14 октября 2016 года на межведомственном оперативном совещании при прокуроре Хабаровского края с участием руководителя следственного управления, представителей Роскомнадзора, министра образования и науки края, УМВД России по краю, УФСБ России по краю; также проблема совершения преступлений в отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет обсуждалась на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов 20 октября 2016 года «О состоянии работы правоохранительных органов в Дальневосточном федеральном округе в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних».

С учётом специфики дел данной категории, в целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения системного подхода к организации работы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию на территории Хабаровского края преступлений в отношении несовершеннолетних, совершённых с использованием сети Интернет, расследование которых представляет повышенную сложность, в том числе обусловленную совершением преступлений лицами, находящимися за пределами Хабаровского края, являющимися пользователями интернет-ресурсов под вымышленными именами, по инициативе следственного управления положительно решён вопрос о создании постоянно действующей специализированной межведомственной следственно-оперативной группы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, совершённых с использованием сети Интернет.

Пётр Геннадьевич, сегодня праздник, что вы хотели бы пожелать вашим сотрудникам?

Хочу обратиться к сотрудникам краевого следственного управления, членам их семей, ветеранам следствия и поздравить с профессиональным праздником, пожелать успехов в работе, тепла и уюта в доме.