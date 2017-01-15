"СКА-Нефтяник" поборется за очки с "Водником" из Архангельска

Хабаровские "кабаны" сегодня, 15 января, начинают второй этап чемпионата России по хоккею с мячом. Первым соперником "СКА-Нефтяника" станет "Водник" из Архангельска.

Команды соперничают с 1954 года. У "армейцев" и архангельского клуба на сегодняшний день по 10 побед в копилке за всю историю их встреч, при этом разница забитых/пропущенных мячей также одинакова — 91:91. Несмотря на то, что в "Воднике" играют хоккеисты более старшего возраста, чем в "СКА-Нефтянике", ветераны архангельской команды по-прежнему владеют высочайшим техническим мастерством. Также в команде есть ряд молодых спортсменов, среди которых — лучший бомбардир клуба, полузащитник Евгений Дергаев. На одной ступеньке с ним Янис Бефус, Сергей Перминов и Дмитрий Попутников, который вернулся в родную команду после выступления за московское "Динамо" вместе с Дмитрием Савельевым.

Таким образом, главный тренер архангельского "Водника" Игорь Гапанович привёз в Хабаровск мастеров экстра-класса, которые ещё недавно блистали в национальной сборной. По итогам первого этапа чемпионата России у клуба лучший показатель по пропущенным мячам (52). Поэтому предстоящая встреча с "кабанами" обещает быть очень интересной.

В последний раз "СКА-Нефтяник" сражался с этим противником в рамках чемпионата России 2015/16 года. Два матча закончились победой "армейцев" — сначала они обыграли "Водник" на домашнем льду со счётом 8:4, а затем закрепили успех на выезде — тогда счёт по итогам матча был 8:5 в пользу "кабанов".

Сегодняшняя встреча принципиальных соперников состоится под куполом арены "Ерофей". Начало игры в 15:00 по хабаровскому времени.