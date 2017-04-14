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Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 15 апреля 2017 года, 03:12
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Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги

Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Самые значимые события пятницы — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
вчера, 18:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; 2ch.hk

Пятница порадовала разными новостями, в том числе предпраздничными. На улицах уже появились лотки с пасхальными куличами. Размеры, начинки и цены разные. Некоторые изделия освятили в Спас-Преображенском соборе, но это только для избранных предприятий — остальным в благословлении продукции епархия отказала. К птицефабрикам это тоже относится.

Скоро в краевой столице заработают ярмарки выходного дня. Впервые они расположатся на трёх площадках. Чтобы люди добрались до одной из них, предприниматели пустят по городу бесплатные автобусы. Главное, чтобы пассажиров не повезли по магистралям, попавшим на «Карту убитых дорог», которую составляют активисты ОНФ. Общественники сделали уже 40 «чёрных» отметок. Ещё одной транспортной проблемой в городе станет перекрытие дорог на время репетиций парада Победы. Страдать водителям придётся четыре дня. А вот где хабаровчанам не придётся стоять в пробках, так это на трассе, соединяющей дальневосточную столицу и Находку. А всё потому, что эту магистраль только собираются строить. 

Хабаровчане задыхаются. Опять. Источник вони на улицах Центрального, Железнодорожного и Кировского районов пока не известен. В связи с большим количеством жалоб все службы кинулись искать причину, но пока безрезультатно. Вячеслав Шпорт не остался в стороне — переживает за жителей краевой столицы. Губернатор поручил усилить контроль за качеством воздуха, а также узнать кто его портит. Газовики, как всегда, сказали: «Это не мы». Специалисты компании утверждают, что они не гадят в атмосферу над Хабаровском.

В Хабаровске живёт чудо-бабушка — пенсионерка пишет шедевральные пейзажи и натюрморты, хотя никогда не была тесно связана с искусством. Писать с натуры женщина начала всего восемь лет назад, но сегодня в её портфолио порядка сотни работ. Художница-самоучка выставляет свои картины в досуговом центре «Содружество». Приходите и получите эстетическое удовольствие! 


 

В Хабаровском крае сегодня вынесли приговор врачу, который порывался поехать в Сирию и присоединиться к террористам. Он насмотрелся «мотивирующих» роликов в Интернете и решил вступить в ряды «ИГИЛ» (организация запрещена в Российской Федерации). Правда, вылететь из посёлка Де-Кастри он так и не успел. Не быть анестезиологу-ревматологу полевым врачом в Сирии, а быть ему заключённым в колонии строгого режима на пять лет. Приговор ещё не вступил в силу — несостоявшийся террорист, в принципе, может обжаловать решение суда, если очень хочется. Как это сделал другой медик — главврач Совгаванской районной больницы. Юрий Егоренко несколько лет не устранял нарушения пожарной безопасности и поплатился за это. Он отделался «условкой» за то, что в его учреждении в огне погиб пациент. Приговор руководителя не устроил, и он подал апелляцию, которая ни к чему не привела. Срок как был условным, так и остался, на радость самому Егоренко — могли бы и изменить в худшую сторону, как это нередко случается.

В краевом центре продолжают торговать краснокнижными растениями. Сегодня наш корреспондент «спалил» продавцов рододендрона. В лесах региона можно встретить три представителя этого семейства — даурский, остроконечный и сихотинский. Первые два не рекомендуют рвать охапками, а третий и вовсе нельзя трогать. За пучок с едва заметными цветами торговцы просят от 200 рублей, а за куст — все 400 и больше. Продавцов не смущает, что рододендрон нельзя срывать — говорят, за три года их никто ни разу не оштрафовал.


 
 
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