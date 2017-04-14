Дороги в Хабаровске перекроют из-за репетиций парада

В краевой столице в дни проведения репетиций парада Победы изменится движение автотранспорта по дорогам города. Терпеть неудобства водителям личного и общественного транспорта придётся четыре дня.

По улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса полностью ограничат движение 26 апреля и 4 мая с 17:00 до 22:30. Такие же неудобства в эти дни ждут автолюбителей на улице Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского. Кроме того, 26 апреля и 4 мая с 17:00 до 23:00 автоинспекторы запретят стоянку на участках улиц Гоголя, Пушкина, Уссурийского бульвара.

Во время проведения тренировок с привлечением техники 28 апреля и 2 мая с 17:00 до 23:00, 6 мая с 8:00 до 14:00 временно ограничат движение по улицам Гоголя и Пушкина. С 5:00 до 14:00 в эти дни запретят стоянку транспортных средств по маршрутам следования и сбора механизированных колонн. Припарковаться нельзя будет на Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина, на Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Ленина, на нечётной стороне улицы Ленина от Ленинградской до Пушкина, на Павловича от переулка Облачного до Гамарника, а также на Гамарника от Павловича до Слободской, на Пушкина от Ленина до Амурского бульвара и на участках Уссурийского и Амурского бульваров.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в периоды проведения тренировок на площади имени Ленина могут временно приостановить движение транспорта общего пользования. Схемы маршрутов автобусов и троллейбусов менять не будут.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что тренировки парадных расчётов уже идут на территории Волочаевского городка. Открытые репетиции на главной площади края пройдут 26 и 28 апреля, а также 2 и 4 мая с 19:00 до 22:00. Генеральная репетиция запланирована на 6 мая, она начнётся в 9:00. На параде хабаровчане увидят бронеавтомобили «Тайфун-К». Эти машины — новички не только на празднике, но и в автопарках Восточного военного округа. Возможно, горожанам покажут, наконец, артиллерийскую установку модели «Мста-С». Эта самоходная 152-миллиметровая дивизионная гаубица появилась на репетициях парада, но 9 мая её не выпустили в колонне по неизвестным причинам. Машина предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, фортификационных сооружений, живой силы противника.

Впервые по площади Ленина промаршируют юнармейцы. После парада хабаровчане пройдут в праздничном шествии от площади имени Ленина до площади Славы.