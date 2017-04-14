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Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети: РИА "Восток-Медиа"
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Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети

Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети
Парень разместил на личной страничке недоброжелательную цитату
вчера, 16:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Советской Гавани перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в экстремизме. Как считают правоохранители, злоумышленник разместил на своей странице в социальной сети цитату, в которой есть признаки возбуждения ненависти или вражды.

В преступлении экстремистского характера уличили 25-летнего жителя Хабаровского края. По версии следствия, в феврале 2016 года совгаванец с домашнего компьютера разместил в сети Интернет на своей странице в популярной социальной сети цитату. Она содержала признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности. Злоумышленник дал признательные показания и раскаялся. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители собрали достаточную базу доказательств, выяснили все подробности уголовного дела и передали его в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» не раз писало о наказаниях, которые назначают жителям региона за подобные преступления. Так, в краевой столице представитель местного националистического движения проведёт ближайшие полтора года в колонии-поселении. Он хранил запрещённую литературу и организовывал массовые беспорядки, а в 2015 году разместил на своей странице в социальной сети экстремистские тексты. После этого рецидивисту дали реальный срок. А другой горожанин выложил у себя антисемитские призывы, и за это ему придётся год работать на государство.

 
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Комментарии
  • 24  (вчера, 21:10 )

    Ненавижу коррупцию и других всяких жуликов, давайте все их презирать! Они все негодяи ! . . . . . Ну всё , прощайте ! Завтра за мной придут . Налицо призыв к ненависти в отношении к определённой группе нашего российского общества , плюс ещё и оскорбление . Радует , однако то , что в числе успешно раскрытых уголовных дел будет и мой скромный вклад , я же не прячусь .

  • Правда  (сегодня, 01:56 )

    Двадцать четвертый, ты не путай системоборство, вполне безобидное со всех сторон и неприкрытый нацизм. Свои взгляды относительно коррупции и безолаберной власти мы вполне имеем право выражать практически в любом виде, хоть публично, хоть на кухне. А вот нацизм к этому примешивать не стоит. Нацизм - это дрянь, которая всегда толкает в пропасть, дрянь, которая делает из людей слизь.



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