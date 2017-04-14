Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети

В Советской Гавани перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в экстремизме. Как считают правоохранители, злоумышленник разместил на своей странице в социальной сети цитату, в которой есть признаки возбуждения ненависти или вражды.

В преступлении экстремистского характера уличили 25-летнего жителя Хабаровского края. По версии следствия, в феврале 2016 года совгаванец с домашнего компьютера разместил в сети Интернет на своей странице в популярной социальной сети цитату. Она содержала признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности. Злоумышленник дал признательные показания и раскаялся. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители собрали достаточную базу доказательств, выяснили все подробности уголовного дела и передали его в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» не раз писало о наказаниях, которые назначают жителям региона за подобные преступления. Так, в краевой столице представитель местного националистического движения проведёт ближайшие полтора года в колонии-поселении. Он хранил запрещённую литературу и организовывал массовые беспорядки, а в 2015 году разместил на своей странице в социальной сети экстремистские тексты. После этого рецидивисту дали реальный срок. А другой горожанин выложил у себя антисемитские призывы, и за это ему придётся год работать на государство.