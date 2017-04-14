Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города": РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 15 апреля 2017 года, 03:12
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
Хабаровские газовики отрицают свою причастность к запахам в городе
Хабаровские газовики отрицают свою причастность к запахам в городе
В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин
В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин
Регионы:


Популярное
вчера, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
вчера, 13:20
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
вчера, 13:40
В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 11:00
Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске
вчера, 07:01
Рабочая неделя в Приморье завершится дождями
вчера, 18:12
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 09:52
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных

Обсуждаемое
вчера, 12:07
9

Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 12:34
7

Приморцы смогут выбрать президента России через личный кабинет
вчера, 18:12
5

Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 08:28
5

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 13:40
3

В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 16:45
2

Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети
вчера, 15:35
2

Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами
вчера, 15:55
2

В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны
вчера, 17:02
1

Приморцев обещают накормить голубым и другим сыром
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды вчера, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству вчера, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1255



Система Orphus

Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"

Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"
Компания должна обеспечить электричеством пригородный жилой массив
вчера, 15:30
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

По иску прокурора Хабаровского района суд обязал ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» непрерывно поставлять энергию в жилые дома «Солнечного города». Основанием для такого требования стали результаты проверки, которую организовали специалисты надзорного ведомства.

Эксперты обнаружили многочисленные нарушения правил устройства электроустановок, которые допустили при эксплуатации и возведении элементов снабжающей сети и трансформаторных подстанций в жилмассиве «Солнечный город». Строители не провели приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные проверки при сборке отдельных систем. Отсутствует документация, подтверждающая  категорийность электроприёмников по надёжности электроснабжения, допущены нарушения при эксплуатации и возведении элементов электросети, установлены нарушения технического состояния трансформаторных подстанций и присоединённых к ним воздушных линий электропередачи, расположенные в границах жилой застройки квартала.   

«При таких обстоятельствах ненадлежащее обслуживание и вывод указанных сетей электроснабжения из эксплуатации приведёт к ограничению жилищных прав граждан и невозможности проживания в данных домах. Поскольку отопление квартир домов «Солнечного города» осуществляется индивидуальными электрическими приборами, обеспечение надёжности электроснабжения в условиях дальневосточной зимы приобретает жизненно важное значение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Застройщик отказался от сетей электроснабжения квартала «Солнечный город». Соответствующее обращение он направил в администрацию Хабаровского муниципального района. Но прокуратура выяснила, что существующая внутриквартальная энергосеть присоединена к воздушной линии электропередачи, которая находится на балансе — её обслуживает филиал ОАО «ДРСК». Таким образом, ответственность за обслуживание снабжающей системы «Солнечного города» легла на эту организацию. Но исполнять добровольно эти требования предприятие отказалось. Поэтому прокурор Хабаровского района обратился в суд с иском. 

«Хабаровский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, возложив на ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» обязанность обеспечивать безопасность, бесперебойность и надёжность поставки электроэнергии в жилые многоквартирные дома квартала «Солнечный город» в селе Мирное», — уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. 

В настоящее время решение суда ещё не вступило в законную силу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru