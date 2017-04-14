Из хабаровских энергетиков "выбили" свет для "Солнечного города"

По иску прокурора Хабаровского района суд обязал ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» непрерывно поставлять энергию в жилые дома «Солнечного города». Основанием для такого требования стали результаты проверки, которую организовали специалисты надзорного ведомства.

Эксперты обнаружили многочисленные нарушения правил устройства электроустановок, которые допустили при эксплуатации и возведении элементов снабжающей сети и трансформаторных подстанций в жилмассиве «Солнечный город». Строители не провели приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные проверки при сборке отдельных систем. Отсутствует документация, подтверждающая категорийность электроприёмников по надёжности электроснабжения, допущены нарушения при эксплуатации и возведении элементов электросети, установлены нарушения технического состояния трансформаторных подстанций и присоединённых к ним воздушных линий электропередачи, расположенные в границах жилой застройки квартала.

«При таких обстоятельствах ненадлежащее обслуживание и вывод указанных сетей электроснабжения из эксплуатации приведёт к ограничению жилищных прав граждан и невозможности проживания в данных домах. Поскольку отопление квартир домов «Солнечного города» осуществляется индивидуальными электрическими приборами, обеспечение надёжности электроснабжения в условиях дальневосточной зимы приобретает жизненно важное значение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Застройщик отказался от сетей электроснабжения квартала «Солнечный город». Соответствующее обращение он направил в администрацию Хабаровского муниципального района. Но прокуратура выяснила, что существующая внутриквартальная энергосеть присоединена к воздушной линии электропередачи, которая находится на балансе — её обслуживает филиал ОАО «ДРСК». Таким образом, ответственность за обслуживание снабжающей системы «Солнечного города» легла на эту организацию. Но исполнять добровольно эти требования предприятие отказалось. Поэтому прокурор Хабаровского района обратился в суд с иском.

«Хабаровский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, возложив на ОАО «ДРСК» — «Хабаровские электрические сети» обязанность обеспечивать безопасность, бесперебойность и надёжность поставки электроэнергии в жилые многоквартирные дома квартала «Солнечный город» в селе Мирное», — уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В настоящее время решение суда ещё не вступило в законную силу.