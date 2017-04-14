Хабаровский таможенник заправлял личное авто на ведомственные деньги

В краевой столице обвинительный приговор выслушал сотрудник Хабаровской таможни. Он заправлял бензином свой личный автомобиль, используя служебные документы для безналичного расчёта.

Главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Хабаровской таможни, имея служебную топливную карту ОАО «Хабаровскнефтепродукт», пользовался ею в собственных целях. Карточка давала госслужащему право заправлять на АЗС города казённые автомобили. Однако обвиняемый решил сэкономить деньги и залил топливо в бак личной машины, используя вверенную ему карту. Чтобы скрыть расходование бюджета, таможенник вносил ложные сведения в путевые листы транспортного средства.

«Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для постановления приговора в отношении сотрудника Хабаровской таможни, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьёй «Присвоение и растрата», то есть за хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения», — сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

С позицией государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры согласился и судья. Бывшему сотруднику таможни определили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.