В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха

Жители краевой столицы со вчерашнего дня жалуются на сильный запах химических веществ в центральной части города, а также Кировском и Железнодорожном районах. Хабаровчане звонят в различные службы, которые имеют отношение к мониторингу окружающей среды — МЧС, управление гидрометеоцентра, Роспотребнадзор. Горожане обращались также в Единую городскую диспетчерскую службу и «04», сообщая о невыносимом запахе, который доносится с улиц. В связи с большим количеством жалоб все аварийные, контрольные и надзорные службы мобилизовали свои силы и средства для выяснения источника.

«Поступали сообщения в Единую диспетчерскую службу Хабаровского края о том, что хабаровчане чувствуют какой то запах. Мы довели до всех структур информацию о том, что поступают звонки с жалобами на резкий запах на улицах города. Мы выполняем больше координирующую функцию и информационную. ЕГДС и спасательная служба «01» взаимодействуют друг с другом. Мы как службы, которые принимают звонки от граждан, то есть — получили звонок, обеспокоенность выразили и перенаправили в структуры, которые могли быть причиной источника запаха — до них информацию довели, а они у себя провели внутренние проверки. Все службы города отработали эту информацию — каждая по своему направлению. Нигде никаких утечек каких-либо веществ или аварийных ситуаций не зафиксировано. Мониторингом загрязнения окружающей среды у нас занимаются Росгидромет и Роспотребнадзор. У них есть свои лаборатории, которые по своей направленности и показателям проводят исследования», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

В Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что на данный момент говорить о каких-либо превышениях загрязняющих и химических веществ в воздухе на территории Хабаровска рано — идут лабораторные исследования. Пробы воздуха отобрали сегодня утром.

«Мы начали отбирать пробы по обращениям граждан, которые сообщили о резком запахе в Единую диспетчерскую службу. Звонки поступали из Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. В связи с большим количеством жалоб мы приняли решение отобрать дополнительные пробы воздуха. В настоящий момент исследования образцов ещё идут, результатов пока нет. Поэтому точно сказать о том, было ли превышение загрязняющих веществ в воздухе, сложно», — сообщила корреспонденту агентства начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС Татьяна Гусева.

Сейчас явного химического запаха уже не ощущается, так как скорость ветра усилилась. Утром и ночью, когда поступило набольшее количество жалоб, отмечалась штилевая ситуация и температурная конвекция, в результате чего образовался застой воздуха. Однако сейчас, так как скорость ветра поменялась, произошло рассеивание и уменьшение интенсивности неприятных ароматов.