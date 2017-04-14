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Главврачу Совгаванской больницы не удалось оспорить решение суда: РИА "Восток-Медиа"
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Главврачу Совгаванской больницы не удалось оспорить решение суда

Главврачу Совгаванской больницы не удалось оспорить решение суда
Юрия Егоренко не устроили два года "условки"
сегодня, 13:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный врач Совгаванской районной больницы попытался оспорить приговор, которые вынес ему суд по делу о халатности. Из-за неосторожности медика в учреждении скончался пациент, и руководителю дали два года лишения свободы условно. Апелляцию Юрия Егоренко не удовлетворили, и решение вступило в законную силу.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ночь на 15 июня 2015 года в больнице разгорелся пожар. Вспыхнуло помещение одноэтажного строения, которое раньше использовали в качестве подсобного корпуса. Охранница, которая дежурила в основном здании, узнала о возгорании только от пожарных. К приезду огнеборцев пламя охватило почти всю площадь. Чтобы подобраться к очагу, пожарным пришлось проделывать бензорезом новый проход.

В результате происшествия погиб 40-летний пациент больницы. Мужчину доставили в учреждение после того, как его на пешеходном переходе сбил автомобиль. С тяжелейшей черепно-мозговой травмой совгаванца определили в реанимационное отделение. Там он находился около недели, а затем его перевели в хирургию, где позднее и произошёл пожар. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которое передали в суд в марте прошлого года.

Медика признали виновным в халатности, из-за которой погиб пациент. В больнице выявили многочисленные нарушения техники пожарной безопасности. В учреждении не было датчиков пожарной сигнализации, стволов и вентилей в пожарных кранах, воды в водопроводной системе, индивидуальных средств защиты органов дыхания и других необходимых приспособлений. С 2011 года Юрия Егоренко два раза привлекали к административной ответственности, чтобы руководство учреждения устранило нарушения, но он никаких мер не предпринял. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, главврач не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, но её оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

 
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