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Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон

Охота на первоцветы: в Хабаровске продают рододендрон
На прилавках торговцев появилось ещё одно краснокнижное растение
сегодня, 12:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице дачники, пытаясь заработать, выставляют на прилавки первые весенние цветы, собранные в лесу. Однако торговцы не задумываются о том, что те или иные растения запрещены к сбору. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на рынке уже появились адонисы, занесённые в Красную книгу Хабаровского края. Сегодня компанию им составил рододендрон.


 

Это растение, ярко-розовые цветки которого распускаются в конце апреля — начале мая, часто по ошибке называют багульником. На самом деле кустарник — один из видов рододендрона. В лесах Хабаровского края произрастают три представителя этого семейства — даурский, остроконечный и сихотинский. И если первые два экологи просто не рекомендуют срывать в больших количествах, так как рододендрон плохо восстанавливается, то последний занесён в Красную книгу.

За пучок сорванных веток с едва заметными бутонами и высохшими лепестками прошлогоднего цветения продавцы просят от 200 рублей. По словам торговцев, букет оживает и распускается, если его поставить в воду. Выкопанный из земли куст с корневой системой обойдётся дороже — от 400 рублей. Этот товар привлекает дачников.


 

«Чтобы в лес не ходить, посадил на даче — и он каждый год цветёт. В лес ходить не надо, рвать не надо», — рассказал корреспонденту агентства продавец Сердар Алишеров.

Возможное наказание в виде штрафа за вред, причинённый природе, гостя из Средней Азии не смущают: он торгует лесными растениями не первый год.

«Три года стою тут, продаю. Никто не приходил, никто не наказывал. Только покупают. Те, кому в лес самим ехать лень, берут», — поделился мужчина.


 

На участке Амурского бульвара рядом с Центральным рынком рододендрон продают пока лишь двое. Но уже через несколько дней число торговцев лесными растениями ожидаемо увеличится: не за горами потепление и начало цветения кустарника.

 
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