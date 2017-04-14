Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске

Возле миграционного центра в краевой столице толпы выходцев из стран СНГ с ночи занимают места в очереди. К утру их число достигает тысячи. Чтобы не возникло потасовок, на место приезжают десятки полицейских и сотрудников Росгвардии. Мужчины, женщины и дети — в основном из Узбекистана и Таджикистана — пытаются попасть в здание ведомства, чтобы получить разрешение на временное проживание.

В 2014 году жители стран СНГ получили патенты на работу на два года и по закону сейчас должны вернуться на Родину. Временная поездка для большинства мигрантов — затратная, поскольку многие успели обосноваться в Хабаровске семьями. Приезжим дешевле получить разрешение на временное проживание, именно поэтому люди готовы стоять в очереди часами.

Патенты в Хабаровском крае оформили 12 тысяч мигрантов. Как минимум половина из них, по подсчётам полиции, намерена получить временную регистрацию. Но в итоге повезёт не всем — квота выделена лишь на 270 человек.

«Желающих объективно больше, чем сама квота. Организовали таким образом работу, чтобы не было никаких потасовок среди иностранцев», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Ткачёв.

Сейчас в помещение миграционного центра запускают по несколько человек, которые подают заявление. Но это вовсе не значит, что взамен они получат необходимое разрешение. Последнее слово в этом вопросе оставляют за собой спецслужбы, которые проводят свою проверку.