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В Хабаровске из горящего жилого дома эвакуировали 23 человека

В Хабаровске из горящего жилого дома эвакуировали 23 человека
Предположительно, пожар произошёл из-за окурка
сегодня, 10:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В посёлке Берёзовка краевого центра огнеборцы ликвидировали возгорание в жилом доме. В третьем подъезде между четвёртым и пятым этажом вспыхнуло подсобное помещение, которое незаконно оборудовали под жилое. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

«По нашим данным, погибших и пострадавших в происшествии нет, 23 человека из здания эвакуировали, восемь человек вывели пожарные», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова.

Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы поступило минувшим вечером в 19:50. К месту вызовы выехали четыре единицы техники и 15 человек личного состава части. В 20:19 огонь удалось локализовать, а в 20:32 — полностью ликвидировать. Специалисты пока устанавливают точную причину возгорания, но в социальных сетях появилась предварительная информация о том, что виной всему стал окурок.

«По опросу квартиросъемщиков была установлена версия попадания окурка между 4 и 5 этажами. Подсобка выгорела, пострадавших нет, но людям пришлось искать себе новый ночлег», — написал в группу «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» один из подписчиков.

 
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