В торговых сетях Хабаровска больше не будет освящённых куличей

В этом году в преддверии Пасхи освящённых яиц и куличей в торговых сетях краевой столицы не будет — Хабаровская епархия решила отказаться от этой традиции. Около шестидесяти тысяч символов православного праздника с поздравлениями остались без благословения.

«В этом священнодействии очень важно участие самого человека. Если же человек не присутствует, если он приобретает в магазине освящённые продукты вместе с другими, обычными, то мы как бы исключаем этого человека из церковной жизни», — объяснил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», горожане отреагировали на отмену комфортного способа разговеться на Пасху по-разному: кто-то никогда не приобретал такую продукцию и не заметил изменений, кто-то делал всё сам, но в церковь куличи и писанки не носил. Нашлись и те, кто расстроился — не у всех есть возможность посетить храм.

Освятить яйца и куличи можно будет 16 апреля в храмах краевой столицы. Благословить можно будет и пироги. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», горожане смогут поделиться мучными изделиями с нуждающимися в рамках благотворительной акции. Большую часть выпечки передадут подопечным дома-интерната для престарелых, центра помощи бездомным «Надежда», богадельни и центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.