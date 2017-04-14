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До ярмарок выходного дня хабаровчан доставят бесплатные автобусы: РИА "Восток-Медиа"
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До ярмарок выходного дня хабаровчан доставят бесплатные автобусы

До ярмарок выходного дня хабаровчан доставят бесплатные автобусы
В городе утвердили ещё две площадки для сельхозтоваропроизводителей
сегодня, 09:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края подписал соглашение с ООО «Центральный продовольственный рынок» и ЗАО «Али». На их территории в мае откроются ярмарки выходного дня. Чтобы добраться до торговых рядов, предприниматели организуют работу автобусов, которые бесплатно будут перевозить горожан.

По информации пресс-службы краевого правительства, на территории рынков выделят 387 торговых мест: 30 на центральном и 357 — на МТЦ «Выборгский». Там с 13 марта по выходным дням жители края смогут приобрести свежие овощи, соленья, мясную и рыбную продукцию от местных производителей.

«Мы активно готовимся к первой ярмарке выходного дня, которая откроется 13 мая. Уже решено, что среди сельхозтоваропроизводителей будет проведено два конкурса. Лучших продавцов выберут администрация рынка и покупатели. Победителей ждут приятные бонусы, а посетителей — скидки. Также хочу отметить, что помимо бесплатных мест на улице, ярмарка разместится и в павильонах. Здесь мы предоставим 57 точек для торговли рыбой и мясом. Они будут платными, но по самой низкой цене в городе — 34 рубля за квадратный метр», — рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Али» Али Мамедов.

Председатель комитета Николай Крецу сообщил, что в этом году у сельхозтоваропроизводителей края появится больше возможностей для реализации своей продукции — впервые в городе откроются сразу три площадки.

«Это удобно как для жителей, так и для фермеров. Большая заслуга в этом, конечно, принадлежит предпринимателям, которые проявляют социальную ответственность: предоставляют бесплатные места и организуют работу общественного транспорта. Такой подход мы приветствуем», — отметил Николай Крецу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что аналогичное соглашение краевые власти подписали с торговым центром «Экодом». Для сельхозпроизводителей там выделят 137 мест. Торговые ряды разместятся на двух площадках: на улице вдоль парковочной зоны и внутри помещения со стоимостью в 180 рублей за квадратных метров.

В «Экодоме» и МТЦ «Выборгский» ярмарки будут проходить до октября по субботам и воскресеньям с 8:00 до 14:00. На центральном рынке — с 8:00 до 19:00 только по субботам.

 
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