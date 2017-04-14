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ОНФ взялся за "убитые дороги" Хабаровска

ОНФ взялся за "убитые дороги" Хабаровска
Активисты намерены привлекать к решению проблем чиновников всех уровней
сегодня, 09:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Активисты ОНФ вышли в первый рейд по «убитым» дорогам Хабаровска вместе с представителями городской администрации. Общественники пригласили к участию мэрию, чтобы наглядно оценить текущий «фронт работ». Однако, как оказалось, в дальневосточной столице и пригороде дороги, на которые жалуются люди, оказались в зоне ответственности властей разных уровней. Тем не менее, со всеми чиновниками представители ОНФ намерены найти общий язык для решения проблем. «Фронтовики» по обращениям жителей города оценивают состояние улиц, содержание их в порядке и качество недавно выполненного ремонта.


 

 

 

«Работа будет вестись следующим образом: с представителями органов власти, как краевого, так и муниципального уровня будем встречаться на постоянной основе раз в три недели. Мы будем представлять отметки, которые появляются на карте «убитых дорог», и вместе с жителями города и края добиваться их включения в план ремонта — либо текущего, либо перспективного», — рассказал региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / «Карта убитых дорог» Сергей Брагин.


 

 

 

Так, в одном из случаев на отсутствие асфальта пожаловались собственники жилья для многодетных семей, которые являются участниками краевой программы — им выделяют деньги на развитие инфраструктуры. Другой «точкой» стала улица Дончука, где людей не устраивают разбитые межквартальные улицы и отсутствие тротуаров.


 

 

Всего на «Карту убитых дорог» в Хабаровском крае с февраля этого года, когда заработал проект, нанесли около 40 отметок. «Фронтовики» в связи с этим призывают людей активнее жаловаться, отмечать больше проблемных участков на специально разработанном сайте — dorogi-onf.ru. При этом представительница администрации дальневосточной столицы отметила, что не нужно делать это огульно, засыпая в итоге мэрию претензиями. По её словам, перед этим можно хотя бы ознакомиться с графиком ремонта дорог — не исключено, что улица, на которую хочет пожаловаться житель, уже включена в документ и надо только подождать. График публикуют каждый месяц на официальном сайте городской администрации, на странице управления дорог и внешнего благоустройства.


 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», общественники планируют работать по всему краю, не ограничиваясь проблемами дальневосточной столицы. Так, в частности, в конце марта этого года они выезжали проверять гарантийные участки трассы Лидога — Ванино, где нашли откровенный брак в качестве выполненных дорожниками работ.

 
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