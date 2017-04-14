Хабаровчан ждёт солнечная пятница с холодным ветром

Сегодня, 14 апреля, в дальневосточной столице преимущественно ясная погода. В течение дня в Хабаровске сохранится безоблачное небо. В то же время ночью и на рассвете в городе могут пройти осадки — мокрый снег с дождём.





Температура воздуха в утренние часы -4…-2 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет. Воздух прогреется до +10…+12 градусов.









Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.