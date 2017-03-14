В районе имени Лазо алиментщику не дали продать свою квартиру

Приставы "вытрясли" из него 200 тысяч рублей долга

Сделка купли-продажи жилой недвижимости обошлась нерадивому отцу в 200 тысяч рублей. Алиментщик пытался избавиться от своей квартиры в районе имени Лазо, но попался судебным приставам, которые и заставили его оплатить содержание собственному ребёнку.

Мужчина копил долг перед своим отпрыском несколько месяцев. Судебные приставы-исполнители смогли повлиять на него, когда стало известно, что безответственный родитель собирается продать свою жилплощадь.

«Действенной мерой принудительного характера в данном случае стало наложение ограничения на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должника. В ближайшее время мужчина запланировал совершение сделки купли-продажи квартиры, но наложенный запрет стал реальным препятствием для осуществления задуманного», — уточнили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю.

Для принятия решения алиментщику понадобился месяц. По истечении этого срока мужчина явился к стражам правопорядка с деньгами. Он погасил задолженность перед ребёнком, заплатив всю сумму — 200 тысяч рублей — целиком.