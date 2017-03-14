Хабаровский "СКА-Нефтяник" улетел за путёвкой в полуфинал

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из Хабаровска отправился в Новосибирск, где сегодня, 14 марта, проведёт третий матч четвертьфинальной серии с местным «Сибсельмашем». Встреча начнётся в 18:30 и пройдёт на одноимённом с командой стадионе.

Новосибирцы вышли в четвертьфинал после двухлетнего перерыва. В плей-офф они ни разу не встречались со «СКА-Нефтяником». Первые два матча прошли в дальневосточной столице, оба раза победу праздновали «армейцы». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в первой игре хозяева льда взяли верх со счётом 15:5, а на следующий день подопечные Михаила Юрьева обыграли соперников с результатом 10:6. Тогда нападающий Артём Бондаренко сравнялся с показателем Ивана Максимова по числу забитых в чемпионате мячей. Но уже в предстоящем матче «армеец» может побить этот рекорд, отправив в ворота соперников всего один «апельсин».

Чтобы выйти в полуфинал, «кабанам» нужно сегодня взять верх над новосибирцами. Если это произойдёт, то в следующей части плей-офф хабаровчане встретятся с победителем пары «Енисей» — «Волга».

Агентство сообщало, что заключительная часть чемпионата пройдёт в дальневосточной столице. С 23 по 26 марта на льду арены «Ерофей» пройдут полуфинальные встречи, игра за третье место, а также главный матч чемпионата за чемпионский титул.