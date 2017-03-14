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В Хабаровске назначили дату второго слушания по делу "живодёрок"

В Хабаровске назначили дату второго слушания по делу "живодёрок"
Заседание вновь пройдёт в закрытом режиме
сегодня, 10:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Второе слушание по делу хабаровских «живодёрок» и их подельника состоится в Индустриальном районном суде дальневосточной столицы 24 марта. Обвиняемые по-прежнему находятся в СИЗО.

«Второе заседание пройдёт 24 марта. Оно будет закрытым, как и первое. Это ограничение было введено в отношении всего процесса», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник председателя Индустриального районного суда краевого центра Александр Маслов.

Первое судебное заседание прошло 13 марта. Перед началом процесса к зданию суда приехали зоозащитники. Они развернули для прессы баннер с надписью «Живодёрам не место среди людей», однако повесить плакат на свои машины не успели — его забрали приставы, которые также попросили активистов покинуть территорию суда. Фигурантам продлили арест до августа. И девушки, и молодой человек полностью признали свою вину.

Агентство ранее писало, что пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит.

Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования. По словам девушек, им хотелось понять и увидеть, как живое существо испытывает боль. По данным прокуратуры, фигурантки уголовного дела начали с птенцов, затем были голуби, собаки и кошки, а после они перешли на людей.

Дело «живодёрок» вызвало большой общественный резонанс. Действия девушек обсудили в эфире федерального канала, вопрос об их наказании подняли на большой пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Тогда глава государства пообещал поддержать предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм в сфере защиты животных.

 
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