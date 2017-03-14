На территории Хабаровского аэропорта нашли боеприпас

На территории Хабаровского аэропорта рабочие откопали предмет, похожий на боеприпас. К месту событий моментально съехались представители экстренных служб, однако оказалось, что находка опасности не представляет.

«Сейчас у нас идёт реконструкция аэродромного комплекса, в том числе перрона. При удалении старого покрытия с перрона строители обнаружили металлический предмет. Мы провели все необходимые мероприятия, вызвали сапёров, специалисты дали заключение о том, что найденный предмет не представляет никакой опасности для окружающих», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Найденный на взлётно-посадочной полосе боеприпас оказался болванкой. Сапёры установили, что в корпусе нет взрывчатки. На работу аэропорта данное происшествие не повлияло.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на площадке «Аэропорт» территории опережающего развития «Хабаровск» скоро появится современный пассажирский терминал с развитой деловой и коммерческой инфраструктурой. Кроме этого, власти края также предусмотрели федеральные инвестиции на реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Стоимость строительства нового аэровокзального комплекса оценивают в 6,5 миллиарда рублей. Проектированием занялись в 2015 году. Тендер на его разработку выиграла германская компания Assmann Beraten+Plannen.